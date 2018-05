Initiativtagerne lagde ud med et blødt jazznummer for at inspirere andre til at træde op på scenen og gribe et instrument. Foto Thomas Olsen

Ny ung jamscene blev skudt i gang

Det er fredag aften. Duften af popcorn rammer næsen i et rum, der er sparsomt oplyst. Spotlights falder blandt andet på en lille scene, hvor keyboard, trommesæt og basguitar står side om side med mikrofoner og nodestativer. Et par unge drenge går nervøst omkring for at se hvor mange gæster, der dukker op.

Drengene, der til daglig er elever på Roskilde Katedralskoles musiklinje, har i samarbejde med Ringsted Musik- og Kulturskole taget initiativ til at starte en ny jamscene »Spillestedet« op i Ringsted Kulturhus. Målet er, at nogle af kommunens mange musikudøvende unge skal finde derhen og få lyst til at spille - jamme - sammen på scenen. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Lidt efter lidt drysser flere unge mennesker ind. I baren sørger et par medlemmer af musikskolens støtteforening for at lange popcorn og drikkevarer over disken. Nogle piger samler sig i en sofa og spejder op mod scenen, som til sidst indtages af initiativtagerne. De går i gang med at spille et blødt jazz-nummer for ligesom at inspirere andre.