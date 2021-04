Ny udstilling og ginsmagning hos Creative Mind

- Han er udvalgt til at udstille på verdens største kunstmesse Beijing Art Fair. Desuden er han programvært på radioprogrammet »Kunsttimen« og har i mere end 30 år arbejdet med C.G. Jungs analytisk psykologi, hvor en af Jungs store konklusioner var: »He who looks outside, dreams, he who looks inside, awakes«, fortæller Michelle Lindenskov Jensen, der er eventkoordinator i Creative Mind.