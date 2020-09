Gennem en årrække har Strömbeck arbejdet med menneskets forhold til dyr, særligt hunden. På udstillingen viser hun den fotografiske serie, Girls, hvor man på hvert billede ser en lille pige, iført underbukser med et dyremønster, holde en hund op på en så akavet måde, at de begge blotlægger deres sarte maveskind til beskueren. Det handler både om kærlighed og hengivenhed, og om det ulige forhold, der udspiller sig, da hunde er blevet fremavlet alene med det formål at lyde og tilpasse sig mennesket. pr-foto

Ny udstilling i Ringsted Galleriet

Den svenske billedkunstner, Lisa Strömbeck (f.1966) præsenterer et årelangt socio-psykologisk studie i forholdet mellem mennesker og andre dyr (og hver for sig) gennem fotografi og video.

Siden midten af 1990'erne har Strömbeck arbejdet med et dokumentarisk greb indenfor tematikker som magt og hierarki. Et fremtrædende videoværk er Lady in Red (1996-2016), hvor Strömbeck spiller dobbeltrollen, som kvinde, udstyret med støvsuger, toiletbørste med videre iført sutsko og rød natkjole, i færd med at rengøre sin lejlighed. Det gør hun til tonerne af Chris de Burghs 80'er hit om mandens begær efter den uimodståelige kvinde.

Med titlen, Mammals - Hierarchies understreger Strömbeck, at vi alle er pattedyr samtidig med, at der, indenfor de forskellige arter og arterne imellem, eksisterer et hierarki. Det kommer også til udtryk på denne udstilling, hvor vi præsenteres for et nyt fotoværk, Extreme Wealth af en gruppe, anonyme 1:1 isser samt en ny, stor video-installation, hvor man som beskuer står ansigt til ansigt med en flok løver i Zoo.