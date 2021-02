Ny træner for herrer senior

Rasmus Uldbæk har trænet alt fra U-9 til 3 division senior. Og han har selv spillet 1. division senior. Håndboldopdragelsen begyndte i Gladsaxe HG, og han har efter eget udsagn været heldig at have Per Skaarup som træner i mange år. Derefter flyttede Rasmus til Ringsted.

- Det har faktisk altid været trænerrollen som har trukket mest i mig. Derfor ser jeg også meget frem til at skulle være en del at NFØ's Herre hold og forhåbentligt være med til at gøre en forskel for denne klub, der i høj grad har nogle ildsjæle, som gør meget for at holde liv i lokalsporten, udtaler Rasmus Uldbæk i en pressemeddelelse.