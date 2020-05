Det største jernaneprojekt i 60 blev indviet 31. maj 2019 - trods opstartsproblemer kører toget rigtigt fint i dag, mener pendlertalsmand. Foto: Kenn Thomsen

Ny togbane fylder et år: Godt på skinnerne trods slingrende start

Søndag er det et år siden, at togforbindelsen fra København over Køge Nord til Ringsted havde første afgang. Fødslen var svær, men den er kommet godt på skinnerne i dag, siger formand for Ringsted Pendlerklub.

Ringsted - 30. maj 2020

31. maj sidste år skinnede solen, kronprinsen kom og klippede snoren og togene gled fint afsted på de nye skinner, der fra København over Køge Nord til Ringsted tegnede det største jernbaneprojekt i Danmark i 60 år. Alt var godt, lige indtil dagen efter, hvor den nye elektrificerede højhastighed- og på papiret topmoderne forbindelse skulle stå sin første prøve i virkeligheden. - Skal vi ikke bare sige, at barnet havde en svær fødsel?

Sådan siger Henrik Værum Høgh, der er formand for Ringsted Pendlerklub, om den stadig ret nye togforbindelse, der søndag kan fejre sit allerførste år med ligeså mange op- som nedture. - Det var jo lidt en tvangsåbning, for den var politisk besluttet. Der var ikke rigtigt noget klar. Signalstarten virkede aldrig, togene skulle ind- og udrangeres og holdt enten stille eller kørte for langsomt på strækningen, siger Henrik Værum Høgh og tilføjer: - Positivt sagt var det en oplevelse at køre på banen i de første måneder. Man vidste aldrig, hvordan det gik, og jeg har hørt mange sige, at det var ligesom at trække en lotteribillet. Altså jeg har selv siddet stille i 2,5 time lidt udenfor Ringsted, fordi der var noget galt med signalet. Her overvejer man virkelig at sætte sig ind i en bil i stedet for.

Ringsted-KBH H Elektrificeret højhastighedsbane mellem Ringsted-Køge Nord-KBH H indviet 31. maj 2019.

Kører med to togforbindelser engang i timen, som hver især har en rejsetid på 41 minutter (KBH H-Ringsted) eller 42 minutter (Ringsted-KBH H).

Med nye højhastighedstog kommer rejsetiden til at blive halveret til 20 minutter. I sidste uge skete der noget, som engang imellem sker på de danske jernbaner. En togledning rev sig løs på Borup Station, og havde det ikke været for den nye togforbindelse over Køge Nord, havde togtrafikken mellem Øst- og Vestdanmark nok stået stille i fem-seks timer. - Her kom den nye bane virkelig til sin ret, for så sendte, man bare alle togene over Køge Nord i stedet for, siger Henrik Værum Høgh, der som pendler til og fra København glæder sig over fleksibiliteten ved at have to togforbindelser.

- Selvom opstarten virkelig var udfordret, synes jeg, den er kommet rigtigt godt tilbage på sporet. Det bedste er, at den nye forbindelse ikke standser lige så ofte, som forbindelsen over Roskilde, siger Henrik Værum Høgh og tilføjer: - Man føler faktisk, man kommer hurtigere til København eller Ringsted, og de lange stræk er tilfredsstillende og behagelige.

40 minutter i dag, 20 i morgen? At den nye togforbindelse kun stopper to gange imellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård, betyder det ikke, at den er særligt meget hurtigere end klassikeren over Roskilde. Banen er bygget til højhastighedstog, der kan køre op til 250 km/ t og dermed nedbringer rejsetiden mellem Ringsted og København til bare tyve minutter. Det er dog kun på sigt, og lige nu er rejsetiden angivet til 34 minutter. - Målet om 20 minutter mellem Ringsted og København bliver ikke indfriet lige foreløbig, for der skal både nye signalprogrammer og toge til. Signalprogrammet ligger der sådan set allerede, men det ser ikke ud til, at vi får de nye højhastighedstog, siger Henrik Værum Høgh, der mener, at de nye tog og rejsetider først bliver fløjtet afsted fra 2023-24.

Alligevel vil han fortsætte med at være togpendler. For som han siger, kan en biltur til og fra København ad Købebugtmotorvejen om morgenen vaccinere enhver trang til at sætte sig bag et rat. - Jeg tager tidligt afsted for at undgå det værste morgenmylder, men når jeg så endelig sidder i toget, kan jeg strække benene og hvile ud. Det er min helt egen tid.

