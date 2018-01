Ny teknik fastholder varmepris trods frafald af statsstøtte

Ringsted: Et tilskud på næsten 5,3 millioner kroner skal sørge for, at borgerne i Ringsted ikke kan mærke, at Ringsted Forsyning skrurer ned for gassen og op for el-varmen. I løbet af 2018 og 2019 installeres en ny elektrisk varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk, der kan levere billigere varme end den nuværende løsning, hvor naturgas og halm sammen giver varmen i Ringsted.