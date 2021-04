Se billedserie 31-årige Jerrik Olsen fra Ringsted blev statsautoriseret revisor i slutningen af 2020. I dag er han partner hos den lokale afdeling af revisionsfirmaet ECOVIS, hvor han startede som elev i 2009. Privatfoto

Ny statsautoriseret revisor: - Det er først ved at bundfælde sig nu

Ringsted - 09. april 2021 kl. 08:25 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Vejen til titlen som statsautoriseret revisor er lang og koster blod, sved og tårer. Alene i 2020 kom omkring 60 gennem nåleøjet, og én af dem er 31-årige Jerrik Olsen fra Ringsted, der nu er blevet partner hos ECOVIS, et revisionsfirma med afdeling i Ringsted.

- Det er først nu, at det er begyndt at bundfælde sig, fordi det er jo en kæmpeting. At gå fra at være menig medarbejder til at blive partner er ret vildt, siger Jerrik Olsen til DAGBLADET, som fik sin autorisation i november sidste år. Han bliver fulgt op af sin direktør Preben Pedersen, der ikke kan få armene ned.

- Det er rigtig godt, fordi det styrker os i antal, og så styrker det os også i forhold til et generationsskifte, at vi har fået en ung kraft som Jerrik ind.

Tog det lidt ad gangen

Jerrik Olsen begyndte som elev hos ECOVIS i Ringsted i 2009.

- Jeg er lidt én af de der mønsterbrydere, kan man sige. Min familie kommer primært fra en håndværksmæssig baggrund, men jeg tog en gymnasiel uddannelse, fordi jeg ikke havde flair for håndværk, griner Jerrik, vis interesse for tal og økonomi blev vakt i gymnasiet.

- Men dengang, jeg startede som elev hos ECOVIS, var det ikke lige med de helt store ambitioner. Jeg var 19 år, da jeg startede, så min viden om, hvad det indebar at nå hertil, hvor jeg er i dag, var begrænset. Jeg tog det lidt ad gangen, fortsætter han, der i takt med mere uddannelse satte sig et mål om at få sin autorisation, inden han nåede 30'erne.

- Jeg nåede lige at få min autorisation, mens jeg var 30, men mit mål var at få den inden, men det nåede jeg så ikke, griner Jerrik, der i dag er 31 år.

Han glæder sig særligt over, at han kan få lov til at dyrke sit professionelle virke i den by, han er født og opvokset i.

- Det betyder noget, at det er i den by, hvor jeg er vokset op. Det, der er meget sjovt ved det, er, at en del af mine venner og bekendtskaber også er nået en alder, hvor de driver virksomhed, så det er sjovt at se, at man kan integrere med sit lokale netværk på den måde. Jeg synes, det er interessant, at man på den måde også kan være en del af det lokale, siger han.

Sidste underskrift

Jerrik Olsen vil gerne fremhæve støtten fra ECOVIS til vejen som statsautoriseret revisor, hvor han har været oppe imod de helt store spillere i branchen.

- Det er jo primært de store revisionsfirmaer, der får kørt kandidater igennem til at blive autoriseret. Jeg synes, at det er en stor ting, at firmaet her (ECOVIS, red.) troede på, at jeg kunne gå hele vejen, og at de støttede op om det, fordi det kræver også noget af firmaet tidsmæssigt og økonomisk. På den måde synes jeg, at det er flot, at et mindre revisionsfirma også kan gøre det.

Jerriks mål er nu at sætte sit eget præg på firmaet og være med til at videreudvikle det. Og det er en opgave, han ikke tager let på.

- Mine tanker om at have gået den her vej og fået autorisationen er selvfølgelig at sikre den sikkerhed, der skal være, i forhold til at være offentlighedens sikkerhedsrepræsentant. Den opfattelse er helt klart kommet og blevet styrket med årene. Nu er det mig med kuglepennen, der sætter den sidste underskrift på regnskabet, og det ansvar vil jeg ikke tage let på, siger han.

ECOVIS startede i 1995 med fem-seks ansatte. I dag tæller firmaet 30 medarbejder og har foruden Ringsted også en afdeling i København.