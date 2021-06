Lotte Birkestrøm bor centralt i Ringsted sammen med sin mand. Foto: Jakob Fønss

Ny spidskandidat vil gøre det på sin egen måde

Ringsted - 26. juni 2021 kl. 08:58 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

I løbet af foråret meddelte Dansk Folkepartis nuværende byrådsmedlemmer, Per og Daniel Nørhave, med kort mellemrum, at de ikke genopstiller til kommunalvalget i Ringsted Kommune 16. november.

Det efterlod et stort tomrum i partiet og det blev kun større, da Jeanie Nørhave på generalforsamlingen for et par uger siden meddelte, at hun også ønskede at stoppe som lokalformand.

Dermed stod næstformand Lotte Birkstrøm med en kæmpe opgave, der skulle løses sammen med den øvrige bestyrelse.

- Både Jeanie, Daniel og Per har lovet at stå til rådighed i den kommende tid, så vi kan komme godt i gang med at stå på egne ben. Vi ved, at vi skal kæmpe hårdt for at få et godt resultat til kommunalvalget, siger 67-årige Lotte Birkestrøm.

Dansk Folkepartis otte kandidater 1. Lotte Birkestrøm.

2. Ulrik Riis

3. Anders Weber

4. Victor Elmeskov.

5. Anne Fuglsang.

6. Jill Elmeskov.

7. Søren Magnussen.

8. Sara Gleis Jørgensen



Bestyrelsen består af: Ulrik Riis (formand), Anders Weber (næstformand), Lotte Birkestrøm, Jill Elmeskov og Anita Dudek. Pia Fussing er suppleant.

En god blanding på holdet Hun er blevet valgt til ny spidskandidat til kommunalvalget ved generalforsamlingen, mens det hidtidige bestyrelsesmedlem Ulrik Riis blev valgt til ny lokalformand og samtidig står som nummer to på listen, der foreløbig rummer otte kandidater.

- Jeg synes, vi har et godt hold med en god fordeling i alder, bopæl og køn, påpeger Lotte Birkestrøm.

Hun har givet sine medkandidater sommerferien til at forberede sig til valgkampen og finde ud af hvilke mærkesager, som man ønsker at fokusere på.

- Vi holder et møde i august, hvor vi afstemmer forventninger og snakker om vores ageren i valgkampen, tilføjer spidskandidaten.

Hun har været aktiv i Dansk Folkeparti i en længere årrække og har blandt andet repræsenteret partiet i integrationsrådet i tre perioder.

- Det har været en spændende opgave, som har varieret meget alt efter rådets sammensætning. For nylig mener jeg, at det gik for vidt, da alle pånær mig valgte at bakke op om at udsende en støtteerklæring til de syriske flygtninge. Det syntes jeg ikke, var integrationsrådets opgave, siger Lotte Birkestrøm.

Hendes far har været medlem af byrådet i Ringsted og sognerådsformand, så det ligger ikke Lotte Birkestrøm fjernt at være aktiv i politik.

- Det bliver en spændende udfordring, som jeg glæder mig til at løse på min egen måde, tilføjer hun.