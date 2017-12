Se billedserie 21-årige Josephine Lisa Olsen er spændt på at skulle stå i spidsen for Beauty Lounge, der åbner i Søgade til januar. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Ny skønhedssalon i Ringsted: Ung iværksætter er klar til at satse

Ringsted - 29. december 2017 kl. 14:44 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et hyggeligt rum, der indbyder til afslapning, hvor stemningen er nærværende, og hvor folk har lyst til at blive ved med at komme igen.

Sådan beskriver 21-årige Josephine Lisa Olsen, der er uddannet kosmetolog, sin fremtidige salon, mens hun kigger rundt i de endnu tomme, nyrenoverede lokaler i Søgade 1A i Ringsted.

Om mindre end en måned skal rummene være fyldt med inventar, skønhedssalonen Beauty Lounge skal åbne, og selv om den kun 21-årige Ringstedborger er lidt nervøs for den forestående satsning, er hun mest af alt fuld af spænding.

- Jeg er lidt nervøs, og jeg tænker »hvad nu, hvis det går galt«, men jeg er mest spændt. Siden jeg blev uddannet har jeg haft en drøm om at starte mit eget, så nu skal det være, fortæller hun og fortsætter i selvsikker tone:

- Det føles, som om at det er det rette tidspunkt nu, siger hun.

Bag åbningen af den nye skønhedssalon står, foruden Josefine Lisa Olsen, Marlene Bundgaard Sørensen, der er indehaver af Hair By MBS, som ligger i Sct. Hansgade lige rundt om hjørnet fra den nye butik.

Hun har længe haft planer om at udvide sin forretning til også at omfatte en skønhedssalon, men det blev først, da Josephine Lisa Olsen satte sig til rette i frisørstolen, at de to unge kvinder fandt en fælles slagsplan for fremtiden.

- Vi kendte hinanden lidt i forvejen, men vi lærte hinanden rigtigt at kende, da jeg blev kunde hos Marlene. Hun fortalte mig, at hun gerne ville udvide sin forretning i de nye lokaler, og så sagde jeg, at jeg gerne ville samarbejde med hende, forklarer Josephine Lisa Olsen.

Siden har de to kvinder lagt planer, og fremover vil lokalerne i Søgade høre under Hair By MBS, mens de vil have Josephine Lisa Olsen som daglig leder og ansvarlig.

- Det passer mig rigtig godt, at jeg på en måde kan blive min egen chef. Jeg har tidligere arbejdet på klinik, og jeg har mange meninger om, hvordan man bør gøre tingene, fortæller den 21-årige kvinde med et grin.

Beauty Lounge holder åbent hus lørdag den 13. januar, hvor den nye salon vil blive vist frem for nysgerrige sjæle og kommende kunder.

Salonen har dog først for alvor åbent fra den 15. januar.

Med tilkomsten af skønhedssalonen har Hair By MBS nu både frisører, negleteknikere og én kosmetolog tilknyttet forretningen.