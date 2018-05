Se billedserie I den nye Restaurant Meatery puklede en masse mennesker løs onsdag med at lægge sidste hånd på værket - et af dem bogstaveligt talt, da et maleri af en ordentlig okse skal udgøre kunsten på en af væggene. Foto: Anne Wandahl

Ny restaurant åbner klokken 11

Ringsted - 31. maj 2018 kl. 10:11 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De knokler i Ringsteds nye spisehus restaurant Meatery på hjørnet af Nørregade og Sct. Knudsgade.

Onsdag aften klokken 19.00 inviterede ejeren Gökhan Muchu til reception for inviterede gæster.

To og en halv time før lignede restaurantens indre noget, der var godt på vej, men ikke ligefrem tæt på færdigt.

Men Gökhan Muchu og hans medhjælpere er omvendt kommet virkelig langt, siden de for bare en uge siden arbejdede i lokaler, der manglede dele af loftet, noget af gulvet og alt inventaret.

Her fortalte Meaterys ejer, at målet er at åbne, når der er byfest i Ringsted.

Byfesten åbner torsdag eftermiddag.

- Vi åbner klokken 11.00, siger Gökhan Muchu.

I byfestens anledning har han søgt om og fået lov til også at have et telt til at servere grillkød med tilbehør i for kunderne udenfor restauranten.

Teltet står klar. Indenfor får Restrauant Meatery besøg klokken 10.30.

Her kommer kommunens byggetilsyn og beredskabsinspektør Michael Lohse fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning på ibrugtagningssyn.

Der skal altid være et ibrugtagningssyn af et sted, som er beregnet til, at mennesker kan forsamles.

- Nogle steder gør kommunens byggetilsyn det selv, men her i Ringsted bistår Midt- og Sydsjællands Brand og Redning med opgaven, forklarer Michael Lohse.