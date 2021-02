Lise Slott Rasmussen er idrætslærer på MSG Ringsted, der har arrangeret en gå-tur-dyst.

Ny rekord? Gymnasium skal gå jorden rundt på 28 dage

Ringsted - 06. februar 2021 kl. 12:29 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Da den franske forfatter Jules Verne udgav sin episke science fiction-fortælling ”Jorden rundt på 80 dage” i 1877, havde han nok ikke forestillet sig, at han næsten 150 år senere skulle inspirere en række idrætslærere på MSG Ringsted. Men det er lige, hvad han har gjort - også selv om jorden rundt i luftballon er udskiftet med gåture i det små. Fra søndag skyder gymnasiet en konkurrence i gang, hvor alle elever og lærere skal konkurrere om, hvorvidt man kan nå at gå hele jorden rundt på ikke 80, men bare 28 dage.

Distancen lyder på 42.000 km, men antallet kilometer skal gås i det små: På gåture alene eller sammen med vennerne, som fysisk og socialt afbræk fra en skoledag fyldt op med hjemmeundervisning foran skærmen. - Jeg tænkte både, at det ville være et rigtigt godt afbræk fra hjemmeundervisningen, men konkurrencen har faktisk også et læringsperspektiv i sig. Det er jo flere gange bevist, at fysisk aktivitet og bevægelse har betydning for læring, siger Lise Slott Rasmussen, der underviser i idræt og psykologi på MSG Ringsted.

Det er MSG Ringsted, der har arrangeret gå-tur-dysten. Foto: Jørgen Nielsen

Hun fik idéen, da regeringen forlængede nedlukningen af samfundet – og dermed også gymnasieskolerne – til udgangen af februar. - Jeg fik idéen igennem en snak med en veninde, der nævnte en skole, der havde lavet et lignende tiltag. Nu hvor hjemsendelsen er forlænget, må vi jo gøre noget for at få eleverne og os selv op af stolen, siger Lise Slott Rasmussen.

Går hurtigt Fra søndag åbner gymnasiet op for et system, hvor alle elever har mulighed for at registrere sig og efterfølgende plotte distancetal ind fra deres seneste gå- eller løbeture. - Det hele har skulle gå lidt hurtigt, så indtil videre er der flere lærere end elever, der har reageret. Jeg har dog lige fået en henvendelse fra en af mine elever om, hvor han skulle gøre af alle de kilometer, han lige havde løbet. Og det tager jeg som positiv respons, siger Lise Slott Rasmussen.

Realistisk? Hun har lavet en hurtig beregning om, hvorvidt det overhovedet er muligt at gøre Jules Verne stolt og nå målet på 43.000 km på 28 dage. - Ja, det betyder altså, at alle 700 elever og 50 lærere skal deltage, og det er nok ikke realistisk, siger Lise Slott Rasmussen, der mere ser konkurrencen som en sjov opfordring til også røre sig. Dagene har det nemlig med at glide ind og ud ad hinanden, hvis man fortsætter med at sidde ved skærmen efter skoletid. Som studievejler har Lise Slott Rasmussen bemærket en vis træthed blandt eleverne, der dog generelt tager hjemsendelse og hjemmeundervisning i strakt arm. - Overordnet set tager eleverne hjemsendelsen rigtigt fint. De gør, hvad de bliver bedt om, og er meget opmærksomme og gode til at overholde anbefalingerne, siger Lise Slott Rasmussen og slutter: - Når de er så ordentlige, tænker jeg godt, de kan tillade sig lidt mere. Vi skal selvfølgelig stadig overholde anbefalingerne, men de kan godt komme ud og gå nogle ture, så længe det bliver i de sociale bobler.