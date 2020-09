Ny præst er klar i tre sogne

Søndag den 4. oktober indsættes Peter Borring Sørensen som ny præst i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne. Indsættelsen finder sted ved gudstjenester i de tre sognekirker under overværelse af provst Lars Poulsen, områdets præster og menighederne.

- Da stillingen blev slået op var jeg ikke i tvivl om at jeg ville søge, siger Peter Borring Sørensen. Jeg er blevet taget rigtig godt imod af både menighed og lokalbefolkningen, og jeg glæder mig til at leve i et område, der er præget af nærhed og overskuelighed. Sognenes befolkning har mødt mig med interesse og venlighed.