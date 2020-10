Se billedserie Når Peter Borring Sørensen smider præstekjolen, kan han godt finde på at skrue op for popmusik fra 60'erne og 70'erne. Foto: Jens Wollesen

Ny præst: Det er en livsstil - man tager ikke hatten af klokken fire

Køreturen på en time og ti minutter fra hans daværende bopæl i Helsingør til de tre sogne Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge i Ringsted Kommune kommer den nye præst i de tre landsogne ikke til at savne.

Tværtimod glæder den 46-årige nyudnævnte sognepræst Peter Borring Sørensen sig til at tage den nyrenoverede Bringstrup Præstegård, i brug, så han for alvor bliver en del af lokalsamfundet.

Han flyttede ind på præstegården den 23. september, så der er stadig nok at gøre med at indrette de 225 kvadratmeter, som han råder over.

- Jeg skal i hvert fald ud og købe en ny støvsuger. Jeg tror ikke, den gamle kan klare opgaven, lyder det fra Peter Borring Sørensen.

Søndag var dagen for den officielle indsættelse. Tre kirkelige handlinger i tre forskellige kirker på én dag.

Der var også reception på Gyrstinge Skovkro, familiemedlemmer og præstekolleger var forbi, lige som provst Lars Poulsen overværerede hans prædiken.

- Det har været overvældende og rørende, at så mange mennesker er kommet. Folk har været interesserede i at møde mig. Jeg har fået gaver og lykønskninger, konstaterer sognepræsen.

Vil tæt på sognebørn Nu begynder hverdagen så. Det er det, han har gået og glædet sig til. At trække i arbejdstøjet og starte dagen på kontoret med at tømme mail-indbakken, foretage et par telefonopkald og aftale møder med folk, der skal tale med ham om en fremtidig kirkelig begivenhed.

Det skræmmer ham på ingen måde, at han nu bor "midt imellem" de sognebørn, han skal prædike for søndag efter søndag. Tværtimod. Han er netop gået efter den type præstegerning.

- Jeg har søgt den type stilling, fordi jeg forestiller mig, at relationsarbejdet og arbejdet med det nære fungerer bedre, når man er tæt på menigheden, siger Peter Borring Sørensen.

Han tiltrådte som konstitueret præst i pastoratet den 1. februar, og selv om han ikke har boet i sognet, har han fra starten haft lyst til at engagere sig. Det betyder, at han sagtens kan finde på at dukke op til lokale arrangementer.

Præst for alle tre sogne - Jeg interesserer mig for lokalområdet udover det rent kirkelige. Køreturen fra Helsingør har fået mig til at indse, hvor vigtigt det er, at man er sammen med sognebørnene, siger han.

Han blev færdig med teologistudiet i 2004, men var dengang ikke klar til præstegerningen. Det er han blevet senere,

- Det er kommet gradvist. Som årene er gået, har jeg fået mere og mere lyst til at blive præst. Så i 2016 tog jeg eksamen på pastoralseminariet.

Det blev til tre vikariater, inden han fik sin første fastansættelse i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat.

De tre sogne har to menighedsråd. I Gyrstinge Menighedsråd var der kampvalg om pladserne, så stor var interessen. I Bringstrup-Sigersted Menighedsråd kunne man ikke få kandidater nok. Her frygter nogle af de lokale ligefrem, at det kan ende med en nedlæggelse af menighedsrådet, hvis det ikke lykkes at få nye trukket til. Det arbejdes der ihærdigt på.

Har præsten en rolle der? - Min primære opgave som præst er at huske at være lige meget præst for alle sogne. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at tilgodese alle lige meget. En præst skal jo være den, der samler sognene, lyder svaret.

Både præst og Pete Præstens rolle har forandret sig meget de senere år. Det autoritære islæt er gledet bort.

Til gengæld er det blevet nemmere at få en tættere kontakt til mennesker i sognet, vurderer han.

- Det er en livsstil at være præst på landet. Man tager ikke hatten af klokken fire. Den livsstil har jeg bevidst valgt til. Men jeg er ikke kun præst. Jeg er også mig selv - mennesket, Peter.

Han er sikker på, at der stadig er brug for kirken og præsten til at levere det gode budskab. Særligt i en tid, hvor det hele går så stærkt, og hvor vi konstant kan følge med i udviklingen i hele verden.

- Jeg møder tit mennesker, der siger, de har så travlt, og at de ikke kan finde sig selv i informationsstrømmen.

- Jeg tror, det betyder noget at forkynde evangeliet og fortælle om evigheden på den anden side af livet. Det giver håb, trøst og styrke, at man kan sætte livet ind i et evighedsperspektiv. At der venter os noget lyst og rart, når vi ikke er på jorden mere. Når man forkynder glæden ud fra tanken om dét lys, kan man oplyse andres liv.

Der skal også være plads til det lavpraktiske. Som for eksempel at arrangere gudstjenester for særlige grupper og på andre tidspunkter end den traditionelle gudstjeneste om søndagen.

Børne- og familiegudstjenester på en hverdag er et glimrende eksempel på det.

Bøger og musik Selv om Peter Borring Sørensen er dybt dedikeret til sit arbejde, kan han også finde ud af at holde fri.

Han er blandt andet en ivrig læsehest. Og når han rigtig skal slappe af, bliver der skruet op for populærmusikken, som den lød for år tilbage.

- Jeg kan godt lide at lytte til lidt ældre popmusik fra 60'erne og 70'erne, siger han og tilføjer, at det også bliver til køreture ud i landet ind imellem.

Der er med andre ord både plads til at være nærværende og til at trække sig tilbage fra en stilling, der i dagligdagen kræver kontakt med mange mennesker.