Ny padelbane inviterer til kammeratlig snak og kanon ketsjersport

De gule bolde flyver om ørerne på fire spillere, der skiftevis slår og småsnakker over nettet.

Selv om klokken kun er ni om morgenen, hagler sveden allerede af dem, men padel tennis er så sjovt at spille, at de bliver ved, siger de.

- Der er altid gang i spillet, og det er også det, der gør det så sjovt og let at spille, siger Mads Bojsen fra banen, der med sine høje glasvægge og jerngittersider ligner en blanding mellem en »forstørret pingpong-maskine« og »dødsdromen i Mad Max-filmene«, som en morgenfrisk tilskuer siger fra sidelinjen. Han griner:

- Fire går ind og kun én slipper ud!

Et omdrejningpunkt Som teamleder for tennis i Jystrup Idrætsforening har Mads Bojsen taget initiativ til den splinternye padelbane imellem landsbyens fodbold- og tennisanlæg. Prisen på 320.000 kroner kommer fra helhedsplanpuljen, som hjælper landsbyerne på vej med godtgørende aktiviteter.

Og selv om både jordarbejde og fundamentering har krævet både tid og penge, kommer padelbanen til at være et socialt og sportsligt omdrejningspunkt i mange år frem ifølge den drevne teamleder.

- Det betyder utroligt meget for landsbyen, som har taget rigtigt godt imod den. Jeg er ret stolt over, at en så forholdsvis lille landsby alligevel kan løfte så stort et projekt, siger Mads Bojsen, der skynder sig at sige, at idrætsforeningen langt fra har gjort det alene.

- Det har været et stort projekt, men det kunne ikke have ladet sig gøre uden landsbyforeningen og Ringsted Kommune, der har hjulpet os, når det blevet meget teknisk. Det er jeg ikke så god til, siger Mads Bojsen med et smil:

- Jeg er en foreningsmand, der gerne vil sprede glæde og fællesskab omkring bevægelse. Jeg har ikke så god forstand på brandværdier i glasruder, siger han.

En padelbane er noget mindre end en tennisbane, og så har den store glasbander i begge ender, som alt i alt gør ketsjerspillet lettilgængeligt for alle. Foto: Thomas Olsen

Siden åbningen sidste lørdag har Mads Bojsen fået virkelig mange positive tilkendegivelser om både banen og spillet.

- Og så kom vi lige akkurat før Ringsted!

Ja, for der skyder faktisk ikke bare én mere, men et helt padelcenter op i Ringsted. Fordelt på 1500 kvadratmeter kommer Padel Club Ringsted til at tælle fem indendørs- og to udendørsbaner med loungeområde og badefaciliteter, når centeret slår dørene op til oktober.

- Jeg ser ikke padelcenteret som en konkurrent, mere som et supplement. Jeg kommer selv til at spille i både i Ringsted og Jystrup. Vores er mere åben og fritliggende, og håbet er, at man kan spille padel på alle tidspunkter af døgnet, siger Mads Bojsen og ser op på projektørerne, der slukøret hænger på den blå sommerhimmel.

- Vi har endnu ikke penge til at kunne tænde lys i projektørerne, når det bliver mørkt. Så hvis der er en padel-glad investortype, der læser med her, må vedkommende godt henvende sig!

Fra én til 214 baner Padel kom til Danmark i 2007 med åbningen af en enkelt bane i Fredericia, men er siden vokset til 214 baner.

Mads Bojsen ser et stort potentiale i sporten som almindelig klubsport for børn og unge, men også som en socialt og sjovt aktivtet for familier og venner på tværs af alder og evner.

- Man spiller rigtigt ofte double sammen og det foregår på en mindre bane end tennis, så det er også rigtigt socialt. Snakken går simpelthen bedre end på en tennisbane i blæsevejr, siger Mads Bojsen og tilføjer:

- Fordi banen er lille og kommer med boldbander i hver ende, går spillet også bedre. Hvis bolden ryger forbi dig i tennis, er den tabt, og så er spillet slut, men i padel kan man bare vende sig om efter den og spille videre, siger Mads Bojsen.

Han forsikrer, at padel tennis er for alle, der har lyst.

- I går havde jeg en spiller, der spillede bolden tre gange, så ned på ketsjeren og sagde; det her vil jeg gerne spille!

Padel er som pingpong: Det er hurtigt, dynamisk og meget effektivt, hvis man vil have pulsen op. Foto: Thomas Olsen

Tilbage på padel-banen er spillet stadig i gang uden Mads Bojsen. Teamlederen skifter hurtigt trøje, griber ketsjeren og er på banen igen. Modstanderen server, bolden flyver over nettet som et kugleformet lyn og Mads Bojsen smadrer den ind i glasruden, så bolden laver en bande og bouncer tilbage på modstanderens banehalvdel. Selv om bolden er tabt, bliver den samlet op med et spørgsmål, der altid kommer, når noget er stærkt afhængighedsskabende.

- Skal vi tage en omgang mere?