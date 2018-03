Se billedserie KerbDrain Bridge kantstenen har lav højde, hvilket giver en æstetisk flot og samtidig entydig overgang mellem vejbane og fortorv eller cykelsti. Foto: OLAF WIECHERS

Ny opfindelse øger trafiksikkerheden

Ringsted - 22. marts 2018

De stigende regnvandsmængder øger bilisternes risiko for aquaplaning på grund af vand på kørebanen blandt andet på over 13.000 broer fordelt over hele landet.

For at minimere denne risiko lancerer Ringsted-virksomheden ACO Nordic et effektivt linjedræn, som leder regnvandet væk i en fart og er særligt egnet til nye og eksisterende broer og tunneller.

Det nye linjedræn hedder ACO KerbDrain Bridge og bygger videre på en eksisterende teknologi, der integrerer kantsten og linjedræn i én og samme løsning. Det har mange fordele.

- Det bortleder vand fra broer med videre væsentligt hurtigere end traditionelle linjedræn, hvilket er en stor fordel for trafiksikkerheden. Da afvandingen foregår i selve kantstenen uden for kørearealet, og traditionelle rendestensriste hermed udelades, højnes trafiksikkerheden yderligere. Samtidig sparer man penge på vedligeholdelse af asfalten, fordi regnvandet ikke bliver liggende i overfladen, forklarer konsulent Søren Kjærsgaard fra ACO Nordic i en pressemeddelelse.

ACO KerbDrain Bridge's evne til at få regnvandet lynhurtigt væk fra kørebanen og derved forebygge aquaplaning og dækslip skyldes, at vandet ledes bort i hele kørebanens længde med indløbshuller i kantstenen for hver 25 centimeter.

Der skal altså ikke som i dag løbe vand i vejsiden mod en rendestensrist.

- Det er let at etablere løsningen både ved nye anlæg, og når broer, tunneller og p-anlæg skal renoveres på grund af slidt asfalt eller udtjente kloakker eller drænløsninger. Ved nye vejanlæg er der ydermere den fordel, at et ensidigt fald i vejen er fuldt ud tilstrækkeligt, forklarer administrerende direktør i ACO Nordic A/S Hans Olsen.