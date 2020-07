Pendlertalsmand Henrik Værum Høgh ses i baggrunden, mens Banedanmarks trafikdirektør Peter Svendsen og infrastrukturdirektør Randi Skogstad er i forgrunden. Billedet stammer fra den første tur på banestrækningen fra Ringsted til Køge Nord den 31. maj 2019. Foto: Kenn Thomsen

Ny omfartsbane? Det er en syg høne, der har lagt det æg

Ringsted - 04. juli 2020 kl. 11:36 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Banedanmarks nye debatoplæg til, hvordan der kan komme flere tog gennem Ringsted har givet debat på de sociale medier.

Det er især forslaget om at bygge en helt ny omfartsbane enten syd eller nord for Ringsted, som får Facebook-brugere til tastaturet. Mange finder forslaget »helt ude i hampen«, som en af brugerne udtrykker det. Men ikke alle.

Det er især risikoen for, at vigtig togtrafik ledes uden om Ringsted og frygten for, at dyrebar natur ødelægges, der gør brugerne vrede.

En profil, der kalder sig Sune Schønnemann skriver som kommentar til DAGBLADET's artikel om sagen:

»Det er en syg høne der har lagt det æg... Ringsted forbinder baner i 4 retninger, så det vil kun give mening, at togene stopper - de internationale og lyntogene inklusiv . Det ville klæde borgmesteren at få lavet lidt støj, så ikke Banedanmark får lov til at ødelægge kommunens natur med en strækning klods og af Haraldsted sø.«

Hvor langt vil de gå? En anden profil, Ole Vibro Jørgensen, synes, at Banedanmark allerede har hænderne fulde:

»Skulle de nu ikke se af få Ringsted-København og Ringsted-Femern op og køre, inden Banedanmark begiver sig ud i nye udfordringer.«, skriver han.

Også pendlerformand Henrik Værum Høgh blander sig:

»Gad vide hvor langt banedanmark vil gå, for at lave den eneste rigtige løsning? Nu skal åbenbart der bruges milliarder igen for at undgå den østlige løsning. Der er snart nogle politikere, der må stoppe banedanmark.«

Lotte Birkestrøm tilføjer: »Helt ude i hampen«.

Annette Christensen: »Hvad tænker de på?«.

Og Arne Bjerring minder om: »Husk at gøre indsigelse«.

Fragtterminal på sigt? Der er dog ikke lutter kritik af oplægget.

En brugerprofil ved navn Jackie Kjærgård Jørgensen ser fordele i at lede fremtidig godstrafik uden om Ringsted:

»I forhold til nuværende beboelse og den igangværende etablering af den nye Ringsted Erhverspark i Benløse, så kommer den nordlige løsning ikke i betragtning.

Jeg tror på den sydlige løsning - også ifht. til togtrafikken sydfra. På længere sigt vil der kunne etableres en stor container- og fragtterminal i forbindelse med sammenfletningen af en ny bane og den nuværende sydlige banestrækning. Derfra vil man videre kunne fragte gods med lastbiler.«

Færdigt projekt er klart Men synspunktet vinder ikke megen gehør.

Jesper Owiti Rød mener eksempelvis, at Banedanmark og dermed Christiansborg-politikerne skal fastholde den østlige løsning, som allerede er grundigt undersøgt og opfylder behovet.

»Nok det mest idiotiske en myndighed har foreslået nogensinde. Der ligger et fuldstændig færdigarbejdet projekt på en udfletning øst for Ringsted. Det løser de problemer, der tales om. Så det er sådan set bare at gå i gang....«

Send svar Høringsperioden varer frem til den 23. august.

Man kan læse mere om forslaget på https://www.bane.dk/kapacitetringsted. Høringssvar sendes på mail til: hoeringringsted@bane.dk. Her kan man også henvende sig med spørgsmål.

Man kan indsende høringssvar per brev på Banedanmark, Kapacitetsudvidelse Ringsted, Carsten Niebuhrs gade 43, 1577 København V.