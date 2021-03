Snart er det fortid med at trampe rundt i brugte drikkekrus på Ringsted Festival, for næste gang bliver drikkevarerne serveret i nye »glas«, som bliver vasket og genanvendt. Pr-foto

Ny miljøprofil på Ringsted Festival

Ringsted - 24. marts 2021 kl. 11:38 Kontakt redaktionen

På Ringsted Festival 2021 kommer festivalgæsterne til at drikke øl og drinks af genanvendelige glas og kander.

Efter Ringsted Festival 2019 blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor festivalgæsterne kunne give ris, ros og gode ideer til planlægningen af fremtidige festivaler.

Her meldte mange tilbage, at særligt de miljømæssige spørgsmål lå dem på sinde. Det handlede blandt andet om, at festivalen hidtil har brugt engangsemballage. Ølglas, kander og shotsrør fyldte græsplænerne efter hver koncert, og skraldeholdene kom på overarbejde gang på gang.

- Vi gik på jagt efter nogle nye løsninger til vores plastikglas og nogle alternativer til, hvordan vi kan genbruge glassene eller genanvende dem. Vi blev inspireret af de erfaringer, som vores leverandør og samarbejdspartner Carlsberg har gjort sig gennem Grøn Koncert. Her bruger de genanvendelige glas og kander, og vasker dem bagefter, for så at kunne bruge emballagen igen, fortæller festivaldirektør, Anders Sørensen i en pressemeddelelse.

Genanvendelige festivalkrus

Festivalen har fået produceret en række nye glas i hård plastik, som festivalgæsterne fremover får serveret drikkevarer i. Det drejer sig om halvliters ølglas, 30 cl drinksglas og 1 liters kander - og det er alle med festivalmanden på.

Der kommer en emballageafgift på al emballage, som man køber på festivalen fremover. Hvis man allerede har købt en drikkevare i emballage, som afleveres ved næste køb i baren, skal der ikke betales emballageafgift på ny.

Hvis man får smidt sit glas væk, skal der betales emballageafgift på fem kroner ved køb af en ny genstand.

Ringsted Festival pointere, at det ikke er en pantordning, men en simpel emballageafgift. Man kan derfor ikke samle glassene og få udbetalt penge for dem.

Moderne tunnelopvasker

De brugte glas bliver vasket og tørret. Alle glassene kommer altså i cirkulation og bliver brugt igen. De glas, kander og shotsrør, som bliver ødelagt på festivalen bliver kørt til genbrug, hvor de bliver smeltet om til urtepotteskjulere i plastik.

Festivalen opbygger sin egen lille vaskehal, som vil køre under festivalen og i dagene efter. Her kan der vaskes 3250 glas i timen.

- Jeg kom i kontakt med et københavnsk firma, som har opkøbt køkkenudstyr fra en nedlagt svensk kaserne. De havde lige installeret en ny tunnelopvasker i deres industrikøkken inden kasernen blev nedlagt, og nu skulle det her firma, så bare af med opvaskeren, fortæller festivaldirektør, Anders Sørensen.

- Vi var totalt heldige med den her nye, brugte maskine, og det har gjort, at vi er kommet godt i gang med vores nye projekt, tilføjer Anders Sørensen, som er i fuld gang med at indrette et nyt vaskeområde, så plastglassene og kanderne kan genbruges efter festivalen.