Ny lokalformand er klar til at knokle frem mod kommunalvalget

Ringsted - 14. juli 2021 kl. 06:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

- Jeg har det fint med udfordringen. Vi har fået et godt nyt team, og jeg er sikker på, at det nok skal gå godt.

Ordene kommer med overbevisning i stemmen fra Dansk Folkepartis nye lokalformand i Ringsted Kommune Ulrik Riis. Han sagde ja til at tage over efter den mangeårige formand Jeanie Nørhave, der meldte sin afgang på lokalforeningens generalforsamling i begyndelsen af juni.

Meldingen kom i forlængelse af, at hendes mand Per og søn Daniel også havde meddelt, at de trak sig fra det politiske arbejde.

Tror på godt valg

Dermed skulle der også findes nye ansigter til toppen af partiets kandidatliste til kommunalvalget 16. november i år. På generalforsamlingen blev Lotte Birkestrøm valgt som spidskandidat, mens Ulrik Riis står som nummer to på listen. Herefter følger rutinerede Anders Weber og unge Viktor Elmeskov. Partiet kører med partiliste til kommunalvalget, så mandaterne tildeles fra toppen af listen.

- Jeg er optimistisk og håber på, at vi kan få fire kandidater valgt til byrådet, siger Ulrik Riis.

Hvis det sker, vil partiet gå frem i forhold til seneste valg, hvor partiet fik tre mandater. I løbet af den igangværende byrådsperiode har Tina-Mia Eriksen dog valgt at forlade partiet til fordel for Det Konservative Folkeparti.

- Vi går til valg med ønsket om at få indflydelse i det nye byråd. Vi kommer ikke til at isolere os. I stedet vil vi søge at påvirke beslutningerne mest muligt, og vi er som udgangspunkt klar til at samarbejde med alle partier, siger Ulrik Riis.

Han tilføjer, at partiet blandt andet vil gå efter bedre forhold på ældre- og børneområdet.

- Vi skal væk fra minuttaksterne og så skal vi have nye altaner på Knud Lavard Centret, sige Ulrik Riis.

Det endelige politiske program frem mod valget bliver dog først lagt efter sommerferien.

- Vi har opfordret alle vores kandidater om at bruge sommerferien på at finde frem til de mærkesager, som de hver især mener, at vi skal køre på i valgkampen. Herefter vil vi i fællesskab beslutte den fremtidige linje, siger Ulrik Riis.

Den nye lokalformand er 49 år og arbejder til daglig på Borup Kemi som produktionsmedarbejder. Han bor privat i Kildemarken sammen med sin kone Helle og deres søn Marcus.

Langt medlemsskab

Han begyndte sit politiske engagement i Venstre Ungdom i Faxe, men skiftede til Dansk Folkeparti for snart 12 år siden.

- Jeg blev opfordret til at gå ind i bestyrelsesarbejdet, da Jeanie meddelte, at hun stoppede, og den opfordring valgte jeg at sige ja tak til, fortæller Ulrik Riis.

Han er fuldt ud klar over, at der er nogle store sko, som skal fyldes ud.

- Der skal lyde en stor tak til Jeanie Nørhave for det kæmpe stykke arbejde, som hun har lavet i sine 14 år som lokalformand. Hun har sørget for at stable et sundt og stærkt DF Ringsted på benene. Også Per og Daniel Nørhave har leveret et utrætteligt stykke arbejde i både byrådet og regionsrådet for Dansk Folkeparti, påpeger Ulrik Riis.