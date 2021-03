Ny leder til børnehus er fundet

Sneslev: Et enigt ansættelsesudvalg i Ringsted Kommune har valgt Brian Mathiassen som ny leder af daginstitutionen Sneslev Landbørnehus pr. 1. april. Han er oprindelig uddannet pædagog, har ledelseserfaring og et diplom i ledelse. Han arbejder pt. som familiebehandler, og har derfor stor erfaring i arbejdet med børns følelsesmæssige udvikling og udvikling af individuelle pædagogiske indsatser, der har til formål at styrke det enkelte barns udvikling og trivsel.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har ansat Brian som leder i Sneslev Landbørnehus, og jeg er helt sikker på, at han er den helt rigtige leder Landbørnehuset. Brian har ledelseserfaring og mange års erfaring i arbejdet med børns udvikling gennem arbejdet som familiebehandler. Det er netop de mange års erfaring og de mange faglige indgangsvinkler til dette arbejde der gør Brian til en spændene leder på dagtilbudsområdet. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Brian, siger børnecenterchefen Sune Thor Olsen i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til at vende tilbage til ledelse og daginstitutionsområdet efter fem år som familiebehandler. Jeg har tidligere gennem mange år været leder på et stort fritidshjem. Sneslev Landbørnehus er en mindre institution, hvor jeg ser frem til at kunne være en mere nærværende leder og til at komme helt tæt på kerneopgaven med nærvær og intimitet i barnets vigtigste dannelsesår. Jeg glæder mig til at lære personalet, børnene og forældrene at kende og til at arbejde med børnenes læring, trivsel og udvikling, samt at være med til at videreføre landbørnehusets mange traditioner, siger han.