Tina Sterup bor i Benløse og ejer og driver Bevægelseshuset, der har ligget i Ringsted i to år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ny leder af stort debatforum tør godt sætte grænser

Christian Torp har overdraget stort debatforum på Facebook til Tina Sterup, der i rollen som ny administrator vil facilitere debatten fremover.

Ringsted - 04. september 2020 kl. 10:17 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg lægger stor vægt på, at vi taler ordentligt til hinanden.

Det er noget af det første, Tina Sterup siger om sin nye rolle som »admin« af Ringsteds vel nok største Facebookgruppe, »4100 Ringsted - debat og information«.

Et forum, der i øjeblikket tæller 7600 medlemmer, og som hun har overtaget den 1. september, efter den tidligere administrator, erhvervsmanden Christian Torp, trak sig for at få mere tid til sit vildtvoksende firma Torp IT.

En tur igennem maskinen Når hun ikke er idrætspædagog og underviser/ vejleder i Bevægelseshuset i Ringsted, bruger Tina Sterup meget af sin tid på andre fora på Facebook, hun administrerer.

Og her er den gennemgående tendens desværre kedeligt sprogbrug.

- Jeg er også administrator i Benløsegruppen, og det jeg lægger stor vægt på er, at vi taler ordentligt til hinanden. Udover det har jeg nultolerance i forhold til ukvemsord, diskriminerende og racistiske ytringer, som man desværre finder meget af på de sociale medier, siger hun.

Mere hårdkogt Hvor den noget mindre Benløsegruppe kan koges ned til lokalstof og opslag om kommende arrangementer i foreningslivet, er debatforummet mere hårdkogt.

Her bliver der diskuteret politik, men det skal først igennem administratorens nåleøje.

- Jeg har overtaget den i dag, og jeg vil lave et opslag, hvor jeg skriver, hvad proceduren er fremover. Det betyder, at alle opslag bliver sendt til godkendelse hos mig, inden de bliver lagt op. Sådan har jeg gjort i Benløsegruppen, og det fungerer ret godt, siger Tina Sterup, der selvom hun har en baggrund i partiet Venstre forsikrer at alle meninger og holdninger bydes velkomne - undtagen sin egen.

- Det kommer ikke til at have nogen indflydelse. I det hele taget er det svært at diskutere sådan nogle ting for mig på så kortfattet vis, så jeg blander mig udenom og lader andre om at debattere, siger hun.

Tina Sterup er en aktiv dame: Ikke bare som lokal og frivillig i mange foreninger, men også som leder af Bevægelseshuset i Ringsted. Foto: Thomas Olsen

Det er kun ved annoncering, at Tina Sterup undlader at godkende et opslag.

- Min godkendelse er udelukkende møntet på, at der ikke skal dukke firmaopslag med annoncering og reklame op. Så længe opslagene er sobre, så bliver det meste lagt op, siger hun og tilføjer:

- Om forummet skal fokusere mere på det lokal- end landspolitiske, skal jeg lige have afklaret.

Ærgerlig over forestående lukning Det var Tina Sterup, som kontaktede Christian Torp, da han i begyndelsen af august meldte ud, at han ville lukke forummet.

Det ærgrede hende så meget, at hun tilbød at overtage administratorrollen for at lade det fortsætte.

- Jeg synes, det er det bedste forum i Ringsted. Der er nogle saglige og sobre diskussioner, og så er det en god side at holde sig opdateret på, hvad der sker i byen og hele området, siger Tina Sterup og nævner at gruppen er så populær, at der var flere henvendelser om overtagelse efter Christian Torps udmelding.

- Jeg ved, at de Konservative var interesseret i at overtage forummet. Det er jo altid fedt at overtage 8000 medlemmer, men Christian ville ikke have, at der skulle gå politik i den. Og den linje fører jeg videre.

Hvor grænsen går Tina Sterup vil også opfordre alle, der kommenterer personsager og andre følsomheder til i stedet at sende en personlig besked til hende.

- Jeg vil lægge op til, at folk kontakter mig personligt igennem en personlig besked i stedet for at kommentere direkte. Ellers må folk bruge deres egne profiler, hvis det lægger op til snask, siger hun og tilføjer:

- Man skal nok være lidt hårdhudet for at klare de henvendelser og diskussioner, der kommer. Men jeg har prøvet det før og ved udmærket, hvor grænsen går.