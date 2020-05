Ny leder af Ringsted Sport Center er udpeget

- Det er unikt at have et så stort og sammenhængende sportscenter midt i en by som Ringsted, og jeg glæder mig utroligt meget til at være med til at få de spændende projekter og planer i mål, som ligger for Ringsted Sport Center sammen med medarbejderne, brugerne, foreningslivet og sportscenterets bestyrelse, siger han i en pressemeddelelse.