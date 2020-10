Ny leder af Plejecenter Solbakken

- Jeg glæder mig meget til at begynde på Plejecenter Solbakken og lære borgere, personalet og pårørende at kende. I den kommende tid er en af de vigtigste ting for mig at lære Plejecenter Solbakkens kultur at kende, og hvad der lige netop gør Solbakken til det unikke sted, det er. Jeg glæder mig til at fortsætte den gode udvikling, og til sammen med borgere, pårørende og personale at være med til at gøre Solbakken til et godt sted at bo og leve livet, siger Lars Wildt i en pressemeddelelse.