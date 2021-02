Jystrup Børnehus får ny leder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ny leder af Børnenes Hus i Jystrup

Ringsted - 02. februar 2021 kl. 10:44

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt Dorte Frisdahl Sønderstrup som ny leder af Børnenes Hus i Jystrup i den nordlige del af Ringsted Kommune. Hun kommer fra en stilling som leder i Sneslev Landbørnehave syd for Ringsted.

Dorte Frisdahl Sønderstrup har mange års erfaring med ledelse af dagtilbud, særligt mindre dagtilbud, hvor man som leder er i meget tæt samspil med alle børn, forældre og medarbejdere. Hun er oprindeligt uddannet pædagog og har suppleret uddannelsen med en diplom i ledelse.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har ansat Dorte som leder i Børnenes Hus. Vi ved, hvad hun står for, og jeg er sikker på, at det er det helt rigtige match siger børnecenterchefen Sune Thor Olsen i en pressemeddelelse.

Dorte Frisdahl Sønderstrup skal stå i spidsen for de mange spændende og komplekse opgaver, der venter i Jystrup i forhold til det stigende børnetal.

- Dorte har en stærk udviklingsprofil, er fagligt stærk og er en dygtig personaleleder, tilføjer Sune Thor Olsen.

Glæder sig til opgaven

Dorte Frisdahl Sønderstrup glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

- Det er et børnehus, som er skønt placeret nær skov og natur, hvilket giver plads til at udfolde sig som barn. Det er samtidig et sted, hvor der er fokus på legen og hvor det er børnenes leg og ideer der sætter dagsordenen, siger hun og tilføjer:

- Jeg håber på at blive en værdig arvtager, efter den mangeårige leder Hanne Petersen, og føre missionen videre om at skabe det gode børneliv. Jeg trives bedst med at være den nærværende leder, der er synlig for både personale, børn og forældre. Jeg mener, at de bedste beslutninger bliver taget i fællesskab i en refleksiv kultur, hvor vi taler hinanden gode.