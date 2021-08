Sundhedshuset får en ny funktion fra på mandag. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny kvikskranke i Sundhedshuset skal give mulighed for hurtigere modtagelse af hjælpemidler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kvikskranke i Sundhedshuset skal give mulighed for hurtigere modtagelse af hjælpemidler

Ringsted - 25. august 2021 kl. 10:47 Kontakt redaktionen

Fra den 30. august vil der være muligt at søge om hjælpemidler hos en hjælpemiddelterapeut, uden henvisning, i den nye kvikskranke i Ringsted Sundhedshus.

Formålet med kvikskranken er, at borgeren modtager hjælpemidlet samme dag som det ansøges og bevilliges, samt har mulighed for at modtage hjælp til indstilling af og instruktion i brug af hjælpemidlet fra hjælpemiddelterapeuten.

Kvikskranken er bevilliget i en foreløbig et-års forsøgsordning af byrådet, som en del af budget 2021, og er ment som en serviceforbedring til de borgere, der har brug for hjælpemidler. Forsøgsordningen løber indtil midten af 2022.

I kvikskranken er det for eksempel muligt at låne badebænk, rollator og transportkørestol, samt småhjælpemidler som strømpepåtager, gribetang, og særligt spisebestik. Udover det tilbyder kvikskranken også faglig vejledning og rådgivning omkring dit behov for hjælpemidler og muligheden for bevilling, samt vurdering af om du kan låne et hjælpemiddel fra kvikskranken, og hvis du vurderes berettiget, mulighed for at låne det med hjem samme dag. Der er også mulighed for vejledning om småhjælpemidler, og for at købe dem, der ikke kan bevilges. Hjælp til at få justeret din kørestol eller indstillet din rollator. Og mulighed for levering af hjælpemiddel til din hjemadresse inden for et par dage, hvis det vurderes at der skulle være et behov for dette.

Kvikskranken kommer til at ligge i Ringsted Kommunes Sundhedshus på Eksercerpladsen 1 ved Knud Lavard Centret. Kvikskranken vil være åben på mandage og fredage fra klokken 9.00 til 12.00 og onsdage fra klokken 12.00 til kl. 15.00. Ringsted kommune oplyser at placeringen i Sundhedshuset er valgt, da det er et sted, hvor borgerne kommer i forvejen. Og det giver mulighed for at flere borgere bliver opmærksomme på ordningen.

- Jeg glæder mig over, at borgerne i Ringsted Kommune nu får mulighed for at se og prøve hjælpemidler lokalt, inden de får det hjem. Det kan også motivere nogle til at tage hjælpemidler i brug tidligere, så de kan lære at bruge dem, inden deres funktionsproblemer udvikler sig for meget. Derved kan man være selvhjulpen længere, og det er vigtigt for livskvaliteten, siger Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, i en pressemeddelelse.