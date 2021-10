Se billedserie Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj, har 18.000 høns, som har masser af plads at blotre sig på. De har hver fire kvadratmeter udendørs. Fotos: Kenn Thomsen

Ny kogebog med fokus på æg

Ringsted - 20. oktober 2021 kl. 17:05 Af Bodil Pinholt

Godsejer Carl Boisen Thøgersen har udgivet en kogebog "Æg med gods i" som en hyldest til de gode, danske råvarer. Ikke mindst æg, som Adamshøj producerer i stor stil. Kogebogen indeholder blandt andet nogle gamle familieopskrifter.

- Jeg har altid godt kunne lide at lave mad, siger Carl Boisen Thøgersen.

Denne interesse blev skærpet efter han havde været på et madlavningskursus i Provence

Han har tidligere haft lavet en primitiv kogebog til familien, men nu har han fået professionel hjælp af Julie Hay til at udgive en kogebog, hvor de forskellige retter og kager ser meget indbydende ud.

De gamle opskrifter er blevet moderniseret lidt. Der er lagt vægt på, at ingredienserne kan købes i ethvert supermarked, og at ingredienslisten ikke er længere end en halv side.

Den vigtigste ingrediens, ægget, kan købes i Adamshøjs gårdbutik og det kan kogebogen også.

Og æg løber gårdbutikken ikke lige tør for, for der er 18.000 æglæggende høns på Adamshøj. De lægger næsten alle sammen ét æg om dagen.

Faldt for høns Da Carl Boisen Thøgersen i 2017 skulle finde en anden driftsgren, så faldt han for høns. Det er økologiske høns, der render ude hver dag, uanset om det regner eller sner.

Hønsene har 7,2 hektar at boltre sig på, og det svarer til fire kvadratmeter per høne. Det er ikke så ringe endda.

I Danmark skal økologiske høns - modsat i udlandet - have træer på deres udearealer, og det er helt tydeligt, at hønsene godt kan lide at gå under træer, ikke kun når vejret er dårligt.

Carl Boisen Thøgersen er glad for, at han valgte hønseproduktion. Der er flere fordele. Høns lugter for eksempel ikke så meget, og så æg det animalske protein, der giver mindst co2 aftryk.

- Så på den måde er det en spændende produktion, siger Carl Boisen Thøgersen.

Det er også den bonus, at gårdbutikken giver tætte kontakter til folk, der handler her.

Carl Boisen Thøgersen troede, at det var ret enkelt at holde høns, men det har vist sig at være lidt af en videnskab.

De skal for eksempel have indeareal, hvor de kan skrabe. Og i tilfælde af flugleinfluenza har de steder, hvor de kan skrabe og få et tørt sandbad.

Kogebogen indeholder også et afsnit om Adamshøjs historie.