Her ses Thomas Vangsaa sammen med Konservatives spidskandidat Andreas Karlsen (th.). Foto: Privatfoto

Ny kandidat vil være familiens og børnenes stemme

Ringsted - 04. januar 2021 kl. 08:50 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkeparti har en ny kandidat klar til kommunalvalget i november i Ringsted Kommune.

Det er Thomas Vangsaa, der brænder for at give børn i Ringsted kommune en bedre start på livet og bedre forudsætninger for faglig styrkelse i daginstitutioner og skolen. Ønsket gælder uanset, om børnene går på en kommunal, fri- eller privatskole eller en kommunal, selvejende eller privat institution.

Han ønsker at stille op til byrådet for Det Konservative Folkeparti med børnene og børnefamilierne som mærkesag.

- Vi skal have fokus på gode rammer til vores børn, så de bliver integrerede og velfungerende borgere der med ret og frihed til selv at vælge og har mulighed for at bidrage positivt til fællesskabet. Det uanset om de er i en offentligt eller privat skole eller institution. Gode rammer til vores børn er trygge rammer, hvor de har mod på at lære og udvikle sig, siger han i en pressemeddelelse.

Ens muligheder Derudover ønsker han, at alle børn skal have de samme muligheder og rettigheder i Ringsted Kommune, uden at politiske partier i byrådet skeler til, om børnene er i en offentlig eller privat skole eller institution.

- Netop dette har jeg desværre oplevet som privatperson i forbindelse med oprettelsen af den private daginstitutionen Femstjernen. Her var det tydeligt, at man ikke ønskede at støtte os som privat institution, påpeger den nye Konservative kandidat, der bor med sin familie i Kongensgade i Ringsted.

Lokal iværksætter Han er uddannet datamatiker og arbejder til dagligt i Vangsaa Consult i Sct. Hansgade i Ringsted. Vangsaa Consult arbejder med informationssikkerhed, GDPR og cybersecurity og har kunder i både det offentlige og private.

Fritiden bruges på at spille håndbold på holdet Five-a-side hos TMS og som frivillig hjælper til TMS arrangementer.

Konservatives gruppeformand og borgmesterkandidat Andreas Karlsen glæder sig over tilgangen.

- Thomas Vangsaa kan spille ind med kompetencer, nytænkning og viden på børneområdet. Vi har brug for flere medlemmer i byrådet med respekt for det frie skolevalg og med børnene i fokus, mener Andreas Karlsen.