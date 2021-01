Benjamin Pedersen (tv.) vil kæmpe ekstra meget for tre mærkesager. Ringsted skal være Danmarks bedste by at være ung og studerende i, skatten skal sænkes og støtten til foreningslivet skal øges. Der er opbakning fra spidskandidat Andreas Karlsen (th.). Foto: Privatfoto

Ny kandidat vil være de unges stemme i byrådet

Ringsted - 18. januar 2021 kl. 09:44 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkeparti i Ringsted Kommune har en ny kandidat klar til kommunalvalget i november.

Det er 21-årige Benjamin Pedersen, der i en del år har været aktiv i ungdomspolitik, først i Liberal alliances Ungdom og de sidste par år som aktivt medlem af Ringsted Konservativ Ungdom.

Han arbejder som skiftleder på McDonald's i Ringsted og studerer Leisure Management på Professionshøjskolen Absalon. Han bor centralt i Ringsted sammen med tre venner.

- Jeg har altid gerne villet gøre en forskel og være med til at sætte større visioner for vores kommune. Jeg mener, at Ringsted skal være Danmarks bedste by at være ung og studerende i. Jeg mener, at vi skal sænke skatten, og jeg mener, at vi skal investere mere i vores sports- og foreningsliv, siger Benjamin Pedersen.

Gruppeformand Andreas Karlsen glæder sig over sin unge kandidat.

- Jeg har kendt Benjamin i snart mange år. Han er en stærk debattør og en af vores engagerede lokale KU'ere. Det er en stor glæde, at han ønsker at stille op til byrådet for Konservative og kæmpe for at gøre Ringsted til en endnu bedre kommune, siger han.

Han tilføjer, at han ved, hvor vigtigt det er, at de politiske partier også sørger for at vælge nogle engagerede unge til byrådet med friske ideer og ny energi.

- Det er fantastisk, at Benjamin ønsker at gå efter en plads i byrådet. Jeg glæder mig over hans mod på lokalpolitik. Det er ikke altid det mest normale at stile efter som ung, siger Andreas Karlsen.