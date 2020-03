Lizette Arnecke startede JuiceClub i Sorø for fem år siden. Nu udvider hun konceptet med en juicebar i Ringsted. Foto: Anders Ole Olsen

Ny juicebar åbner i shoppingcenter

Sorø-succesen JuiceClub ekspanderer med en ny afdeling i Ringsted, som åbner onsdag. Lørdag er der officiel åbningsreception med smagsprøver på sandwich og juice.

Ringsted - 04. marts 2020

Det, der startede som et lille foretagende med to ansatte på 38 kvadratmeter i Storgade i Sorø, er i dag blevet til en succesfuld juice- og sandwichbiks i Holberg Arkaden med 20 ansatte. Nu tager JuiceClub skridtet videre og åbner en butik i RingStedet.

- Der har været stort arbejde op til åbningen med at rekruttere og oplære personale, men de sidste detaljer skal lige på plads, og så er vi klar til at åbne i morgen, siger Lizette Arnecke, stifter og ejer af JuiceClub, da DAGBLADET tirsdag møder hende og forretningspartneren Ditte Andersen.

Lizette Arnecke er iværksætter og har tidligere drevet Is á Bella i Tinggade. For fem år siden startede hun JuiceClub i gågaden i Sorø, som hurtigt genererede lange køer til frokosttid. I begyndelsen af 2018 rykkede JuiceClub til større rammer i shoppingcentret Holberg Arkaden og oplevede en vækst på 60 procent. Konceptet, der byder på både sandwich, salater, juice, shakes og kaffe, er nu klar til at indtage Ringsted.

- Der sker rigtigt meget i RingStedet, hvor der næsten er fuldt udlejet, og i outlet-området generelt. Det er attraktivt at være tæt på biografen og Ringsted Outlet, og vi føler, at vi tilbyder et godt alternativ til de eksisterende spisesteder, siger Lizette Arnecke.

Interiør, look og menu er alt sammen magen til i caféen i Sorø, som fremover vil blive drevet af Ditte Andersen. Med små sofagrupper og brætspil på hylderne indbyder JuiceClub til mere end bare den hurtige sult og take-away.

- Jeg synes, vi har formået at skabe en hyggelig café-stemning i Sorø. Der er børnefamilier, der spiller brætspil og læser bøger, studerende og erhvervsfolk, der arbejder på deres laptops, og ældre, der læser dagens avis. Vi vil gerne tage den stemning med til Ringsted og skabe et miljø, hvor kunderne har lyst til at hænge ud, siger Lizette Arnecke.

I dag, onsdag, åbner JuiceClub, og lørdag er der reception fra 11.00 til 15.00 med smagsprøver på sandwich og juice.