Ny jernbane skaber store forventninger i erhvervslivet

Ringsted - 02. juni 2019 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Kronprins Frederik i fredag indviede den nye, dobbeltsporede og elektrificerede højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted over Køge, var det samtidig startskuddet til, at Ringsted erhvervsliv øger forventningerne til, at det bliver lettere at rekruttere kvalificerede medarbejdere til kommunes virksomheder.

Ringstedbanen kommer nemlig med tiden til at reducere rejsetiden med kollektiv trafik mellem København og Ringsted (og meget markant mellem Køge og Ringsted). Samtidig øges frekvensen af togafgange. Det vil udvide arbejdsmarkedet for virksomheder i Ringsted og dermed give større mulighed for at tiltrække arbejdskraft.

Det øger virksomhedernes forventninger til at få fat i folk med de rette kvalifikationer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

På Schneider Electrics fabrik i Benløse har man ansat mange unge, udstationerede medarbejdere (primært ingeniører) fra udlandet, som ønsker at arbejde på fabrikken. De ønsker at bo i København, så de kan nå til og fra deres arbejdsplads med offentlig transport på under én time.

- For mange af vores udenlandske medarbejdere spiller det især ind, at de pga. de gode togforbindelser til Ringsted ikke behøver at investere i en bil for at komme til og fra arbejde. Og nu får de endnu flere muligheder og kortere afstand til arbejde med åbningen af den nye højhastighedsbane fra København til Ringsted. Det tegner lovende for vores fremtidige rekruttering, siger fabrikschef Mogens Auchenberg fra den fransk ejede industrikoncern Schneider Electric i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at Ringsted-fabrikken sammenlignet med andre af Schneider Electrics fabrikker over hele verden, har en unik, infrastrukturmæssig beliggenhed i forhold til landets hovedstad og lufthavn.

Telia valgte at etablere call-center på Frejasvej i Ringsted især på grund af kommunens centrale placering på Sjælland.

- Det er nemt at komme til og fra Ringsted, både i bil og med offentlig transport. Det ekstra spor fra Ringsted til Køge er med til at øge denne tilgængelighed til og fra kommunen. Vi har 100 medarbejdere i Ringsted og mange pendler især fra København og Syd- og Midtsjælland. Vi er faktisk overraskede over, så stor et opland Ringsted dækker. Og hvor let det er at komme til og fra byen, siger kundeservice-direktør i Telia Danmark Henrik Larsen.

Også på boligmarkedet oplever man en stigende interesse for Ringsted.

- I forbindelse med åbningen af Ringsted-Køge-banen har vi i det seneste halvandet år haft mange forespørgsler om at bosætte sig i Ringsted. Den nye banestrækning øger helt klart interessen for Ringsted. Jeg havde en kunde som bad mig dokumentere, at det ikke tog mere end 38 minutter at køre fra Ringsted til København. Han troede ikke på, at det kunne gøres så hurtigt med toget. Og med den nye bane bliver der med tiden skåret flere minutter af transporttiden, siger ejendomsmægler Peter Dinesen, Estate Ringsted.

Han nævner, at den nye banestrækning helt klart øger bevidstheden hos mange indbyggere i hovedstadsregionen om, hvor hurtigt de kan komme fra København til Ringsted og retur.

Kvalificeret arbejdskraft

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) har også mærket de lokale virksomheders øgede forventninger til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen.

- Det er helt tydeligt, at den nye banestrækning har gjort Ringsted til en mere interessant kommune at arbejde i. Ringsted er let at komme til og fra med offentlig transport, både fra København, Sydsjælland og Odense. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i de kommende år kommer til at opleve endnu flere, der pendler ind til mange spændende jobs, der findes i Ringsteds mange virksomheder, siger Henrik Hvidesten.

