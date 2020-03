Ny hoteldirektør vil skabe liv på stillestående torv

33 år er gået, siden Dronningen klippede snoren og indviede Nørretorv torsdag den 5. marts 1987, men i stedet for at udvikle sig, er området ifølge både byråd og borgere stagneret.

Selvom hun kun har været hoteldirektør i halvanden uge, kommer Lykke Brinkløv med store planer for ikke kun hotellet, men også Nørretorv.

- Vi vil gerne have noget mere liv her. Vi har vores hoteldel, vores konference- og mødelokaler, men vi skal også bevæge os videre og vise, hvad vi kan udover det, siger hoteldirektøren, der forestiller sig en række tiltag, der vil skabe mere liv på Nørretorv.

Det går bl.a. på et øget samarbejde med Ringsted Kongrescenter, men også en mere åben hotelrestaurant, som byder både udefrakommende såvel som hotelgæster velkommen med egen hovedindgang.

- Vores restaurant er åben for alle, men det er de færreste, der ved det. Man kan sagtens bare komme ind fra gaden og spise her, men vi skal blive bedre til at byde indenfor.