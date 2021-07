Sabrina Henriette Madsen (til venstre) er glad for, at hun startede Facebook-gruppen. Foto: Privatfoto

Ny gruppe skal skabe venskaber for voksne over 40

Ringsted - 31. juli 2021

Kan man skabe venskaber over internettet med fremmede mennesker i aldersgruppen fra 40 år og op efter?

Svaret kan 48-årige Sabrina Henriette Madsen måske give dig.

For alt imens coronaen betød nedlukning af landet og kunne føre til ensomhed hos mange danskere, har Sabrina taget tyren ved hornene og startet en ny gruppe på Facebook for folk på Sjælland fra 40 år og op efter.

Her kan medlemmerne aftale at mødes med hinanden og lave forskellige arrangementer. Det kan være alt lige fra at holde fester sammen til at gå lange ture sammen.

Gruppen går under navnet »Venskaber m/k 40+ Sjælland (IKKE dating!),« og som det tydeligt understreges i navnet, handler det ikke om at forsøge at finde kærligheden i gruppen.

- Jeg har kunnet fornemme, at folk er lidt ensomme og triste efter corona-tiden, fordi der er mange, som har været isoleret. Jeg føler, der har været en form for tristhed med alle restriktionerne, og det har gjort, at man nærmest ikke har turdet at tage kontakt til andre. Derfor syntes jeg, der var brug for at sætte noget i gang, så folk kan få nogle sociale relationer og komme ud igen, siger Sabrina Henriette Madsen.

Bestemt målgruppe

Hvis nogen skulle sidde og undre sig over, hvorfor det lige er målgruppen over 40 år, som der forsøges at ramme, så er der en mening med det hele.

Derfor overvejede Sabrina Henriette Madsen også nøje, hvad gruppen skulle være til for - og ikke mindst, hvilke personer den skulle være tilgængelig for.

- Jeg har selv konstateret, at når man er over 40 år, så har man måske også mere tid til sådanne ting. Når man er under 40 år, har man måske stadigvæk hjemmeboende børn, og man har derfor nogle andre interesser, så det er derfor, at den skiller der, siger hun.

Stort fællesskab

Gruppen har allerede vokset sig ganske stor, siden gruppen så dagens lys i begyndelsen af juli måned.

Allerede nu har man rundet over 400 medlemmer, og folk mødes på kryds og tværs. Der er både folk fra Holbæk, Dianalund og Sorø, mens der også er godt gang i aktiviteterne blandt de medlemmer, som er bosat lokalt i Ringsted.

Derfor opfordrer Sabrina Henriette Madsen også til, at man kort præsenterer sig i gruppen, når man melder sig ind i fællesskabet.

- Jeg opfordrer til, at man skriver et opslag og fortæller lidt om, hvor man bor, og hvad man søger samt, hvilke interesser man har. Jeg synes, at alle gør netop det, og der er rigtig meget gang i gruppen. Jeg bliver sådan set bare bekræftet i, at det har været tiltrængt med sådan en gruppe, lyder det fra Sabrina Henriette Madsen.