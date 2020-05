Ny frontfigur i Dansk Folkeparti

Mandag aften gav byrådet grønt lys til en udvalgsrokade i Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Ringsted.

Per Nørhave ønskede at træde ud af Økonomiudvalget for at give plads til partiets nye gruppeformand, sønnike Daniel Nørhave.

Et enigt byråd godkendte skiftet, der efter ønske fra Per Nørhave træder i kraft per 1. juni i år.

Dermed er Daniel Nørhave kørt i stilling som spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i november 2021.