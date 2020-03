Jystrup har fået ny formand for den lokale borgerforening. Det er Lars Kristian Rasmussen, der er uddannet bygningskonstruktør og har arbejdet i Boligselskabet Sjælland som projektleder for vedligeholdelse. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Ny formand har 14 års lokalerfaring

Ringsted - 22. marts 2020 kl. 11:36 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsbyforeningen i Jystrup og omegn har valgt 61-årige Lars Rasmussen som ny formand. Han glæder sig over, at bestyrelsen er blevet yngre og mere varieret.

I aftenens mulm og mørke mødtes 15 mennesker forleden i Jystrup.

På god afstand af hinanden og udenfor Mejeriet, som ellers skulle have dannet ramme om mødet, skulle de vælge landsbyforeningens nye formand og konstituere sig.

Livet går videre trods coronavirus, men der gik ikke mere end små 30 minutter, før de havde valgt ny formand og medlemmerne atter kunne finde ly.

Det blev således 61-årige Lars Rasmussen, der overtager formandskabet, efter Torben Justesen forlod Landsbyforeningen i Jystrup og omegn i begyndelsen af marts. Den nye formand glæder sig over, at bestyrelsen både er blevet yngre og mere varieret.

- Jeg forsøgte at appellere til, at der kom yngre kræfter ind i bestyrelsen. Og det gjorde der. Gennemsnitsalderen er sænket betydeligt, og der er også kommet to kvinder til, siger Lars Rasmussen og uddyber:

- Jeg havde det sådan, at hvis vi kunne få nogle yngre kræfter ind, som også er vant til at arbejde mere digitalt, så synes jeg, det ville være en spændende foryngelse af foreningen. At vi prøver at hjælpe hinanden på forskellig vis, bliver kun bedre, når aldersgruppen er mere varieret.

Fremmed

Lars Rasmussen bor ikke i selve landsbyen, men i et skovhus ved Skjoldenæsholm. Her har han boet, siden han og konen flyttede fra Vigersted for 14 år siden. Han har været aktiv i mange forskellige sammenhænge og har bl.a. involveret sig i byens frivilligliv som formand i tennisforeningen i seks år ved siden af jobbet som projektleder i Boligselskabet Sjælland.

Alligevel opfattes han ikke som indfødt af Jystrups gamle garde.

- Jeg er ikke bekendt med alle særhederne i byen. Når de indfødte snakker om Jordbær-Jørgen eller Per Kusk, ved jeg knap nok, hvem de snakker om, griner Lars Rasmussen, der opfatter landsbyens frivillig- og lokalliv som helt unikt.

Vigtigt boligprojekt

Derfor vil han også slå et slag for ikke bare at værne om det, men også videreudvikle det.

- For ikke at det skal gå i stykker, er der en naturlig opmærksomhed på, at vi skal leve op til vores gode gamle motto om at være en aktiv landsby, siger han og glæder sig af samme grund over den store opbakning landsbyforeningen har fået på det seneste.

Lars Rasmussen mener, at opbakningen til dels skyldes det storstilede boligprojekt på Vårmarken, der vil udvide byen med 40 procent.

- Når der sker nye ting i området, og ikke mindst noget, der får betydning for byens indbyggertal, engagerer vi os i det, ikke bare i landsbyforeningen, men også som almindelige borgere, siger Lars Rasmussen og tilføjer:

- Antennerne er simpelthen mere ude, og man stiller flere spørgsmål til hinanden.

Op af stolen

Formanden er spændt på boligprojektet, der kommer til at blive et bæredygtigt bofællesskab med op imod 150 boliger og potentielt lægge 300 flere til landsbyens 752 indbyggere.

- Det er klart, at boligprojektet kommer til at påvirke byens retning og udvikling. Jeg er overbevist om, at det bliver positivt for hele byen, men der er selvfølgelig også nogle bekymringer, der får folk op af stolen eller til blækhuset, siger Lars Rasmussen om boligprojektet, der er blevet mødt med mange positive tilkendegivelser, men også en række spørgsmål.

- Det er kun godt, at der bliver spurgt ind til, om byen kan bære det på nuværende tidspunkt. Man stiller spørgsmål til infrastruktur, om skolen skal udvides og hurtigheden i kommunens behandlingstid, siger han.

Lars Rasmussen begræder bl.a., at der ikke er nok plads til landsbyens børn i den lokale daginstitution. Og det vil, der slet ikke være, når nye børnefamilier flytter ind i det nye boligkvarter på Vårmarken.

- Lige nu sender vi 28 børn ud af byen, fordi der ikke er plads nok, siger han og tilføjer:

- Der er nok ikke mange børnehavebørn, der interesserer sig for landsbyforeningen, men derfor kan vi godt interessere os for dem.

Padel bane og natteravne

Udover boligprojektet vil landsbyforeningen forsøge at skaffe midler til at lave en padel tennis-bane, der er en blanding af squash og tennis, og oprette en frivillig natteravn-gruppe om sommeren.

Selvom bestyrelsen nu har konstitueret sig, opfordrer Lars Rasmussen alle til at involvere sig.

- Enhver er velkommen til at melde sig ind. Nu hvor landsbyforeningen har fået yngre kræfter ind i bestyrelsen, tænker jeg også, at der vil komme endnu flere unge til.