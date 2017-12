Maiken Dysted er Ringsteds nyeste ejendomsmægler, og hun glæder sig til at arbejde i sin egen by. Foto: Pressefoto

Ny ejendomsmægler glæder sig til at arbejde i sin hjemby

- Jeg brænder for at arbejde i min egen by. Her kender jeg boligmarkedet, og jeg har et netværk, siger Maiken Dysted, der siden 1. december har arbejdet som selvstændig ejendomsmægler i Ringsted.