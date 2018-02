Fra 1. april skal Gitte Løvgren være direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune. Foto: Odsherred Kommune Foto: Signe Goldmann

Send til din ven. X Artiklen: Ny direktør til børne- og skoleområdet er fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny direktør til børne- og skoleområdet er fundet

Ringsted - 28. februar 2018 kl. 13:39 Af Jakob Fønss og Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

53-årige Gitte Løvgren bliver per 1. april ny direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune. Hun kommer fra en stilling som direktør i Odsherred Kommune.

Hun besætter i Ringsted den direktørstilling, der har stået ledig, siden Henrik Harder skiftede til en direktørstilling i Greve Kommune.

- Gitte Løvgren har næsten 20 års erfaring fra børne- og ungeområdet, og gennem ansættelsesprocessen har hun vist, at hun har et indgående kendskab til området. I Ringsted Kommune skal hun blandt andet være med til fortsat at udvikle folkeskolen i samarbejde med medarbejdere og forældre, og hun skal være med til at styrke sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Jeg glæder mig til at begynde samarbejdet med hende, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

Gitte Løvgren har i Odsherred Kommune haft ansvaret for afdelingerne Børn og Familie, Dagtilbud og Uddannelse, Omsorg og Sundhed, Social og Psykiatri.

Hun blev ansat i Nykøbing-Rørvig Kommune i 2000 og siden i Odsherred Kommune.

- Det er mange år, og hvis jeg skal nå at prøve nogle andre udfordringer i mit arbejdsliv, skal det være nu. Jeg fik muligheden for at få jobbet i Ringsted, og det har jeg valgt at takke ja til, siger Gitte Løvgren.

Hun har i Odsherred Kommune haft det øverste ansvar for områder, som flere gange været udsat for hård kritik i offentligheden, blandt andet ældreområdet. Men Gitte Løvgren afviser, at det er kritikken, som har fået hende til at søge nye udfordringer.

- Ethvert direktørjob er hårdt, og det betyder, at man får kritik. Det må man håndtere og lytte til. Når jeg siger ja til jobbet i Ringsted, skyldes det, at det lyder rigtig spændende, siger hun.

Gitte Løvgren er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har derudover læst Antropologi og har en master i Velfærd og Antropologi. Desuden har hun været bestyrelsesformand for bl.a. Vallekilde Højskole og Odsherred Kunstmuseum.