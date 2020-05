Se billedserie Thomas Heldgaard er tiltrådt som ny direktør i ACO Nordic A/S. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ny direktør hos ACO Nordic A/S Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny direktør hos ACO Nordic A/S

Ringsted - 06. maj 2020 kl. 10:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Direktør hos ACO Nordic Hans Olsen har valgt at søge nye udfordringer og har derfor opsagt sin stilling i ACO Nordic pr. 31 maj. Dermed slutter næsten 20 års ansættelse i virksomheden heraf de syv seneste år som direktør for ACO Nordic A/S, der er det danske datterselskab af ACO Group, som leverer løsninger til håndtering af regn- og spildevand.

For at sikre en optimal overgang har Hans Olsen en måned sammen med sin efterfølger, Thomas Heldgaard, som tiltrådte 1. maj i kontoret i Ringsted.

- ACO er for mig en rigtig spændende virksomhed, der med sine forskellige produktgrene, komplette sortiment og serviceydelser, er noget jeg virkelig kan brænde for. Jeg glæder mig til at tiltræde som direktør og sammen med de dygtige ledere og ansatte lede ACO ind i fremtiden, siger Thomas Heldgaard i en pressemeddelelse.

Han har en lang karriere bag sig hos Rockwool International A/S og dernæst Cembrit Holding A/S, hvor han ad flere omgange har været datterselskabsdirektør i både Asien og Storbritannien. Så opgaven med at drive og styre et datterselskab er velkendt for ham.

- Vi er selvfølgelig kede af at skulle sige farvel til Hans, som har gjort en kæmpe indsats for at gøre ACO til det, det er i dag. Når det er sagt, er vi overbeviste om, at vi i Thomas, med hans brede baggrund, får en meget velkvalificeret direktør med et bredt udsyn. Vi er også sikre på, at Thomas i tilgift har respekt og øje for ACOs særlige familiefølelse og historie, og at han samtidigt kan føre firmaet videre med fokus på forretningen. Vi ser meget frem til at byde ham velkommen, siger direktør for ACO Nordic Group A/S Karsten Due i pressemeddelelsen.