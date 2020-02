Ny direktør for FGU Midt- og Østsjælland tiltræder 1. april

Jesper Madsen overtager per 1. april 2020 ansvaret som direktør for FGU Midt- og Østsjælland, der dækker kommunerne Ringsted, Sorø, Faxe, Stevns og Køge. Blandt de tre FGU-afdelinger er den ved Campusskolen i Ringsted.

Jesper Madsen kommer til FGU Midt- og Østsjælland med ledererfaring senest fra en stilling som skole- og dagtilbudschef i Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland. Forud for det var han rektor og uddannelseschef på CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster.

Med sin ledelseserfaring og indgående kendskab til uddannelsessektoren skal Jesper Madsen nu stå i spidsen for en uddannelsesinstitution, der siden august 2019 har tilbudt unge under 25 år en forberedende grunduddannelse (FGU), der ruster dem til videre uddannelse eller job.

- FGU'en skal løse en vigtig opgave med at få flere unge godt videre i uddannelse og beskæftigelse. Jeg glæder mig til at komme helt tæt på uddannelsen og give mit bidrag til at støtte den gruppe af unge, som har brug for FGU'en for at komme godt videre efter grundskolen, udtaler han i en pressemeddelelse.