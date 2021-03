Ny dagligvarekiosk til kommende landsbyfælleskab

Se billedserie Bofællesskabet Kværkeby Park er tegnet af arkitekt Steen Kieler og tæller 42 gårdhavehuse og 18 rækkehuse opført i bæredygtige materialer. Taget er solceller, og det bliver formentlig en varmepumpe installeret i carporten, der kommer til at varme huset op. Foto: Kieler

Ringsted - 05. marts 2021 kl. 20:59 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Kværkeby har været opdelt siden sidste udstykning i 1970’erne, men det er snart fortid. Til august bliver landsbyen nemlig indtaget af byggefolk og maskiner, der skal gøre klar til anlæggelsen af et nyt, stort bofællesskab på marken mellem den gamle og nye bydel på henholdsvis Nordbæksvej og Bjergvej. Her vil 42 gårdhavehuse og 18 rækkehuse med et stort fælleshus fylde "hullet" ud. Det er arkitekt Steen Kieler fra Kieler Architects, der står bag bofællesskabet. Den Helsingør-baserede tegnestue kan afsløre, at bofællesskabet Kværkeby Park også vil blive betjent af en ubemandet kiosk i samarbejde med Dagli’brugsen Høm, når det efter planen står klar til de første beboere i slutningen af året. - Der bliver en ubemandet kiosk med en masse køleskabe, som man på forhånd kan bestille varer til. Det kommer selvfølgelig til at koste mindre end handlede man alene, fordi det er igennem fælles indkøb, siger Steen Kieler.

Bofællesskabet Kværkeby Park tæller 42 gårdhavehuse og 18 rækkehuse opført i bæredygtige materialer. Taget er solceller, og det bliver formentlig en varmepumpe installeret i carporten, der kommer til at varme huset op. Foto: Kieler Architects

Anders Jensen, der er uddeler i Dagli’brugsen Høm, glæder sig til det kommende samarbejde med beboerne. - Vi går ind i, fordi vi gerne vil favne så mange mennesker i Ringsted og omegn som muligt. Kan vi være med til at gøre Kværkeby endnu interessant for tilflyttere, er det selvfølgelig rigtigt stort, for så skal de ikke hele tiden ud at køre efter varer, siger Anders Jensen om Kværkeby, der ikke har haft sin egen købmands- eller dagligvarebutik i mange årtier. - Vi vil hjertens gerne bidrage til at gøre livet nemt og bekvemt for de nye beboere.

Behov for fællesskaber Når Steen Kieler finder Kværkeby interessant, er det først og fremmest, fordi landsbyen endnu ikke har et bofællesskab, men også af andre årsager. - Når der er brug for et bofællesskab, er det, fordi vi ser et stigende antal børnefamilier, der vil flytte væk fra København, og seniorer på over 50 år, der vil finde noget mindre at bo i, efter børnene er fløjet fra reden, siger Steen Kieler og tilføjer: - Kværkeby er en dejlig, lille landsby, og så ligger den godt, fordi der er en forholdsvis enkel tilgang til København via Ringsted.

Det bliver Anders Jensen fra Dagli'brugsen Høm, der kommer til at levere varer til den ubemandede kiosk. Foto: Anders Ole Olsen

Han nævner også det andet store boligprojekt i Kværkeby ved Bøstofte, der kommer til at tælle op til 170 boliger. - Som det ser ud nu, kan Kværkeby ikke bære to store boligprojekter. Når og hvis projektet ved Bøstofte kommer, er grundlaget dog skabt for at kigge på infrastrukturen, kapaciteten i skolerne og få en egentlig dagligvarebutik til landsbyen, siger Steen Kieler.

Hjemmearbejde og fællesspisning Som arkitekt har han gjort sig mange erfaringer med bofællesskaber bl.a. fra projekter i Hvidovre, Sæby, Lynæs, Helsingør og Gilleleje. Han oplever en stigende efterspørgsel efter fællesskaber imellem seniorer og børnefamilier. - Jeg tror, efterspørgslen er stor, fordi vi lever i en tid, hvor man virkelig har fået øjnene op for, at fællesskaber er vigtigere end guld og mammon, siger Steen Kieler, der derfor også har tænkt et fælleshus ind i bebyggelsen som et naturligt omdrejningspunkt for fællesspisning, sociale møder og hjemmearbejde. - Efter corona er hjemmearbejde i højere grad blevet accepteret af arbejdsgiverne, og det gør, at folk kan flytte længere væk fra centerbyerne og arbejdspladserne. Her fungerer fælleshuset både som et socialt spise- og mødested, men kommer også til at have en række kontorpladser, fordi det trods alt er vigtigt at komme væk fra hjemmet.

Med 60 boliger samlet set er forventningen, at Kværkeby vil få føjet omkring 120 til landsbyens i forvejen 590 indbyggere. Foto: Kieler

Han peger på, at hele konceptet kommer til at være baseret på frivillighed. - Det bliver langt fra sådan, at man skal deltage i de fælles aktiviteter, men vi laver i hvert fald rammerne for at mødes i form af et stort spiserum med tilsvarende køkken, orangeri og grillpladser, siger Steen Kieler.

Lyst og vilje til at blande sig Arkitekten håber, at beboerne vil finde sig til rette i fællesskabet med hinanden og resten af landsbyen. - Hvordan integrerer beboergruppen sig, er selvfølgelig et spørgsmål om indbyggernes lyst og vilje. Mit håb er dog, at bofællesskabet vil smitte af på resten af lokalsamfundet, siger arkitekten og slutter: - Der kommer til at blive anlagt offentlig sti igennem, så der kommer i hvert fald ikke hegn omkring.