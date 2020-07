Ny daglig leder og salgschef hos autoforhandler

- Dét at være ansvarlig for medarbejdere og forretning ligger lige til højrebenet for Kenneth Svendsen, idet han selv har været selvstændig autoforhandler af nyvognsmærket Chervolet i en årrække i Slagelse, indtil bilfirmaet trak sig ud af det europæiske marked. Hos Lysen Biler tror vi på at kunderne i Ringsted, nye som gamle, vil kunne mærke dette kvalitetsløft som afdelingen får, ved at Kenneth får sin daglige gang på Industriparken 6, og vi ser frem til at byde Kenneth et varmt velkommen, siger Christian Lysen Hansen.