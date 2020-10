Ny chef for Teknik- og Miljøcentret er fundet

Hun har arbejdet i KL's kontor for teknik og miljø, blandt andet som vicekontorchef. De seneste syv år har hun været afdelingsleder i Rudersdal Kommune for Natur, Park og Miljø.

- Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Maria som den nye chef for Teknik- og Miljøcentret. Hun har stor erfaring fra flere dele af den offentlige forvaltning, og hun har et indgående kendskab til teknik- og miljøområdet. Jeg er sikker på, at hun er den rigtige leder af Teknik- og Miljøcentret, der i den kommende tid blandt andet arbejder med større projekter som grøn omstilling, pilotnaturparken og ikke mindst kommuneplan og lokalplaner, som skaber grundlaget for Ringsteds fortsatte vækst, siger teknisk direktør og konstitueret kommunaldirektør i Ringsted Kommune Mette Jeppesen i en pressemeddelelse.