Se billedserie Pia Holst med et billede af det gamle konditori. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny cafe: Ejer vil putte sjæl ind i gammelt konditori Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny cafe: Ejer vil putte sjæl ind i gammelt konditori

Ringsted - 09. november 2020 kl. 07:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Siden midten af oktober har der været heftig aktivitet bag de tildækkede ruder i Sct. Hansgade 3, hvor der tidligere har været »Hansens Konditori«.

Lokalerne er udlejet til Pia Holst, der rykker ind sin café, Wonderful Liftstyle. Hun regner med at åbne først i det nye år.

Det er fem år siden Pia Holst åbnede Wonderful Lifestyle i Sorø. Hun har været glad for at være der, men nu var tiden inde, til at rykke videre.

- Jeg tænkte, at Ringsted har en bedre udvikling end Sorø og bedre pulserende liv, siger Pia Holst.

I øvrigt kunne hun ikke finde lokaler i Sorø, der er egnet til det, hun gerne vil.

Pia Holst vil drive en café og catering. Desuden skal der være en butik, som forhandler de produkter, der kan købes i caféen.

Det gamle konditori trængte til en overhaling, og i midten af oktober rykkede håndværkerene ind.

Renoveringen bliver gjort med respekt for det gamle og så nænsomt, som det nu kan lade sig gøre.

Nogle ting, bliver bragt tilbage til den oprindelige stil. For eksempel vinduespartiet. Her bliver de eksisterende vinduesrammer af metal udskiftet med trærammer af mahogni og vinduerne kommer til at gå helt op til loftet, som de oprindeligt gjorde.

- Vi vil gerne have facaden til at se ud som for 200 år siden, fortæller Pia Holst.

Pia Holst er glad for, at det kan lade sig gøre, at bevare noget fra fortiden.

- Jeg kan godt lide traditioner og den charme, der her, understreger Pia Holst.

Hun begyndte at kigge på lokaler i juni, og midt i det hele blev ejendommen handlet. Heldigvis er den nye ejer også med på Pia Holsts idé om at holde fast i noget af det gamle.

Ved et af de første besøg i ejendommen mødte Pia Holst den tidligere konditor Willi Jensen. Han viste hende rundt og fortalte om stedet, hvor han har drevet konditori i over 30 år og det samme har flere generationer før ham.

Pia Holst nogle desuden gamle fotografier at støtte sig til, når hun skal finde tilbage til den oprindelige stil.

Det er desværre ikke alt, der kan lade sig gøre at bevare. For eksempel ikke det gamle glasloft. Håndværkerne forsøgte at renovere det, men det kunne ikke reddes, så i stedet er det blevet malet hvide.

Til gengæld kommer der nye træpaneler i cafélokalet, som i stilen minder om de oprindelige.

Det gamle opvaskerum var med cigarkasse på væggene, og de er blevet erstattet af fliser for at leve op til fødevarestyrelsens krav.

Det har også vist sig undervejs, at der ikke var brandsikring imellem etageadskillelsen, så det kommer der nu.

Det har været sjovt for Pia Holst at pille lagene af tapet ned. Det giver et billede af tidligere tider.

Toiletterne bliver sat i stand, og det bliver med skakternet gulv, som det har være før. Der bliver i første omgang lukket af til det gamle bageri, hvor der også er en del at gøre.

Pia Holst lægger også vægt på at interiøret bliver i stil med lokalerne. Hun har for eksempel købt de gamle møbler til caféen fra Postgården i Sorø. Der er også indkøbt gamle prismelysekroner.

- Hvis jeg kan putte noget sjæl ind, vil jeg godt gøre det, understreger Pia Holst.