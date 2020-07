Tais Larsen glæder sig til at åbne Aldi-butikken på Køgevej 40. Privatfoto Foto: Privatfoto

Ny butikschef har masser af erfaring

Ringsted - 10. juli 2020 kl. 17:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RINGSTED: Det bliver den 32-årige Tais Larsen, der kommer til at stå i spidsen for Aldi's tilbagevenden til Ringsted.

Det kan synes at være et godt valg, for med kun otte dage til at få butikken klar, når byggeriet står færdigt, er der brug for en person med masser af erfaring. Og det har Tais Larsen, sin unge alder til trods.

Han er født og opvokset ved Lammefjorden ved Holbæk. Han begyndte allerede som ung - sideløbende med sin HHX-uddannelse - at arbejde hos den daværende norske benzintank-kæde Statoil.

Efter endt uddannelse ville han tage et sabbatår og startede på fuld tid hos Statoil.

Han steg hurtigt. i graderne og var med til at starte en række tankstationer i København.

Han var hos Statoil i 12 år, inden han i 2014 fik tilbudt en stilling som butikschef hos Aldi i Ishøj.

Siden har han været med til at trimme mange butikker. Foruden butikken i Ishøj har han blandt andet været i Ølby, Tinghøj og Holbæk.

Tilbage til Aldi

Efter en kort afstikker hos Fakta, vendte han tilbage til Aldi, hvor han for en kortere periode også var inden for supply-chain management.

- Men det var alt for stille- siddende for mig. Når man altid har været på gulvet, er otte timer på en stol for meget, konstaterer Tais Larsen, der nyder at begynde i en ny butik:

- Det første, jeg gør, er altid at skabe mig et overblik, og så starter jeg fra en ende af.

Han forventer at blive i Ringsted en rum tid, men lægger ikke skjul på, at han inden for tre år har planer om at rykke opad.

Ulla