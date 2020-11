Her er hele grunden, som skal rumme Ringsted Retail, markeret med orange. Foto: EDC Erhverv

Send til din ven. X Artiklen: Ny butiksarkade giver flere hundrede job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butiksarkade giver flere hundrede job

Ringsted - 06. november 2020 kl. 16:55 Kontakt redaktionen

Projektudvikleren K3 Ejendomme med Brian Schou fra Vedbæk i spidsen har store forventninger til den nye butiksarkade med såkaldte boksbutikker i størrelser fra 500-5.000 kvadratmeter, som skal skyde op på den 46.782 kvadratmeter store erhvervsgrund ved RingStedet og Ringsted Outlet på Klosterparks Allé 20 i Ringsted.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den enorme erhvervsgrund, og Brian Schou og partneren Peter Sønderby-Wagner har store planer om at udvikle projektet med navnet Ringsted Retail, der skal imødekomme byens behov for større butikker.

Byggeriet af Ringsted Retail begynder til marts, og hvis alt går efter planen, vil første etape være klar, så butikkerne kan åbne i november 2021.

- Vi er rigtig glade for, at den store erhvervsgrund i Ringsted nu er solgt, og at det store spændende butiksområde Ringsted Retail bliver en realitet. Det bliver rigtig godt i forhold til den fortsatte positive udvikling af Ringsted med en masse nye butikker og ikke mindst 200-300 nye arbejdspladser i byen, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Udover de omkring 10 boksbutikker får K3 Ejendomme anlagt 350 p-pladser på den store grund.

- Det er sjældent at finde et areal på 6½ fodboldbane, udlagt til bymidte i et hug. Samlet set kan der bygges 40.000 kvadratmeter på grunden, men i første omgang opfører vi cirka 12.000 kvadratmeter butikker. Planen er at bygge store boksbutikker, da den type butikker ikke findes i området i forvejen. På den måde kommer vi ikke til at konkurrere med vores nye naboer - tværtimod kan vi få glæde af hinandens besøgende. Jeg har allerede stor efterspørgsel på boksbutikkerne, og der er bl.a. en dialog med JYSK, som forhåbentlig kommer til at leje sig ind i den første af butikkerne. Jeg ser frem til at komme i gang med byggeriet og levere en masse nye arbejdspladser til Ringsted Kommune, siger Brian Schou.

Travle naboer

Arno S. Werner, ejendomsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech, har formidlet salget af den store grund. Han mener, det er en rigtig god nyhed for Ringsted.

- Over en årrække er detailhandlen i Ringsted vokset markant og har taget markedsandele fra de øvrige større Sjællandske handelsbyer. Det har særligt været tilfældet i den nordlige del af bymidten, hvor de to store centermagneter Ringstedet og Ringsted Outlet Center, tiltrækker rigtig mange mennesker, der kommer langvejs fra for at handle, siger Arno S. Werner og tilføjer:

- Allerede før grunden blev solgt, har vi fået en del henvendelser fra potentielle butikslejere, som har været interesserede i at vide, hvad der skulle ske med det store areal. Nu kan vi altså løfte sløret og forhåbentlig hjælpe K3 Ejendomme med at finde nye lejere. Der er med andre ord god grund til at tro, at Ringsted Retail kommer til at være en god afrunding af handelsstrøget mellem Ringsted Outlet og Ringstedet.