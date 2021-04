Morten Kalfaian har åbnet NV Bubble Tea i Nordcentret i Benløse. Foto: Anders Ole Olsen

Ny butik sælger denne populære veganske drik

Ringsted - 30. april 2021 kl. 11:24 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

En forholdsvis ny trend indenfor te er bubble tea, og for et par uger siden åbnede NV Bubble Tea i Nordcenteret i Benløse ved Ringsted. Her laves denne særlige slags te, som indeholder små bobler med frugtpuré.

Teen er lavet på mælk, frugt eller popping soda. Deri puttes perler med frugtpuré. Når de popper i munden så får man smagen af frugt.

Det er Morten Kalfaian, der har åbnet NV Bubble Tea. NV er forbogstaverne i hans børn navne - Natalie og Villads.

Morten Kalfaian er selv nabo til Nordcentret - der i gamle dage hed Benløse Centret.

- Da jeg var barn var der liv i centret, mindes Morten Kalfaian.

Han vil gerne bidrage til, at der kommer mere liv i centret igen, og valgte at lægge NV Bubble Tea her i stedet for i Ringsted.

Konceptet med bubble Tea kommer fra Thailand, og det kom til København i 2012. Her er det meget populært, og Morten Kalfaian har også mærket, at der er stor interesse for bubble tea. De seneste par dage har der været omkring 150 kunder om dagen.

- Det tegner til, at jeg bliver liggende, siger Morten Kalfaian.

Han har også planer om at åbne lignende butikker i Roskilde og Næstved.

Ind til videre har kundesegmentet været meget blandet. Det er alle aldersgrupper, som kommer i butikken.

Bubble tea er et rent vegansk produkt. Frugtperlerne er lavet uden gelatine og er plantebaseret. Perlerne indeholder minimum 50 procent frugtpuré og der er forskellige varianter som eksempelvis kirkebær, passionsfrugt, mango og jordbær.

Man kan også vælge tapiokaperler, og der er lige som en slags vingummi med smag af karamel. Tapioka kommer fra roden af maniok, der blandt andet bruges som stivelse i budding. I Thailand spises den også som en slags kartofler.

NV Bubble Tea holder åbent mandag til torsdag klokken 11-21, fredag og lørdag klokken 11-22. Søndag er der lukket.