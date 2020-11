Se billedserie Martina Ingebrigtsen sælger vintagetøj og smykker med mere. Privatfoto

Ny butik og kreativt værksted i Ringsted

Ringsted - 29. november 2020 kl. 06:42 Kontakt redaktionen

Tirsdag 1. december åbner en ny butik i Sjællandsgade 1a i Ringsted. Det er en kombination af kreativt værksted og showroom. Det er foreningen Det kreative fælledsskab, der står bag butikken, som rummer historisk håndværk, vintage og re-design.

Forretningen har fået navnet H&D - historisk håndværk og design.

- Lige nu huser Det kreative fælledsskab to håndværkere, men der er plads til to mere, fortæller initiativtager Martina Ingebrigtsen.

Det kreative fælledsskab har tidligere haft lokaler i Jystrup, men har valgt at flytte til Ringsted centrum, hvor der er flere strøgkunder.

Martina Ingebrigtsen er uddannet beklædningshåndværker og har specialiseret sig i re-design med særinteresse indenfor vintagetøj og - smykker. Hun har indrettet sig med symaskiner, klippebord og prøverum i kælderen på adressen.

Den anden kreative part, Kathrine Brandstrup, arbejder med 1000 år gamle tekstile håndværk og har stor viden om tekstiler og dragter i vikingetid og middelalder. Hun har i sit værksted flere væve og en masse plantefarvede garner.

- Min vision for Det kreative fælledsskab er at dele ud af min viden på området, at skabe et rum, hvor alle, der arbejder med vikingetid og middelalder, kan komme i gang med selv at lave tekstilt håndværk eller blive endnu dygtigere til det, fortæller Kathrine Brandstrup og fortsætter:

- Ja, og så håber jeg også, at jeg kan skabe et sted, hvor dygtige vikingehåndværkere kan sælge deres håndarbejde.

Martina og Kathrine ønsker at finde flere kreative ildsjæle og opfordrer folk til at henvende sig, hvis de har en passion for håndværk med historie.

Fælledsskab med D

Det kringlede ord fælledsskab med d henviser til et gammelt begreb for fælles græsningsarealer i en landsby - en fælled.

-Vi synes, det var lidt sjovt med denne ordleg, forklarer Martina Ingebrigtsen og uddyber, at foruden fællesskabet, så henviser navnet også til den bæredygtige og grønne profil foreningen har. Her er der forkærlighed for genbrug og naturens materialer som uld, hør, bomuld og silke.

Det kreative fælledsskab vil tilbyde mindre workshops og events, der blandt andet handler om at sy, strikke, brodere og væve, så kreative folk på Midtsjælland kan godt glæde sig til de kommende måneder.

Indtil de første events bliver udbudt kan alle fra 1. december besøge butikken i Sjællandsgade og se udbuddet af vintagetøj/smykker, re-design, vikingehåndværk og middelalderdragter.

Åbningstider og events vil blive slået op på hjemmesiden: www.detkreativefælledsskab.dk og på facebook.

