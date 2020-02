Ny butik i Nørregade: Alt koster 10 kroner

I begyndelsen af det nye år lukkede Flying Tiger sin butik i Nørregade i Ringsted.

Der gik kun godt to uger, før det centrale butikslokale atter var lejet ud, og nu er sløret blevet løftet for arvtageren. Den nye butik bliver en Alt 10 kr., som er lillesøsterbutikken til Billig-Billy. Det bekræfter direktør for Billig-Billy-kæden, Jan Emil Brøndum.