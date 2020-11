31-årige Andreas Lohmann kommer fra en stilling i supermarkedet Coop365 (tidligere Fakta) i Solrødcenteret.

Send til din ven. X Artiklen: Ny »borgmester« til landsbybrugs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny »borgmester« til landsbybrugs

Ringsted - 13. november 2020 kl. 10:18 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er en glad brugsen-bestyrelse, der efter lang tids søgen har ansat 31-årige Andreas Lohmann som ny uddeler i Dagli’Brugsen i Jystrup fra den 1. december. Stillingen har været slået op i efteråret, og Anita Dyva, der er konstitueret uddeler, har valgt ikke at søge stillingen, men fortsætter i butikken som souschef.

- Vi fik flere gode ansøgere. Blandt dem har vi i enighed ansat Andreas

Lohmann, der tidligere har haft nogle lederposter, bl.a. som uddeler i

Dagli’Brugsen i Ørslev. En udfordrende post, som han klarede rigtigt godt,

siger Stef Koch Mogensen, bestyrelsesformand i pendanten i Jystrup.

Fra underskud til overskud med succes Andreas Lohmann,ko mer fra en stilling i supermarkedet Coop365 i Solrød Centeret, men har tidligere forvandlet underskud til overskud i Dagli’Brugsen i Ørslev. Stef Koch Mogensen omtaler landsbyens nye uddeler som ordentligt og venligt menneske, der fremtræder med masser af gåpåmod.

- Det er vigtigt, at personligheden også følger med i sådan en lille butik. Her er man mere end bare uddeler, men et samlingspunkt for hele vores by, siger bestyrelsesformanden og tilføjer: - Som uddeler er man nærmest en lille borgmester.

Dagli'Brugsen i Jystrup har ligget samme sted i landsbyen siden 1885. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Derfor mener Stef Koch Mogensen da også, at der er fornuft i, at Andreas Lohmann fortsat bliver boende i Haslev med sin kone og to børn. - Jeg ved ikke, hvor genialt, det er at bo i den samme by som uddeler. Lige så snart man forlader sin matrikel, risikerer man at blive passet op af alle mulige mennesker, der vil snakke med én, siger bestyrelsesformanden.

Fusion i fuld gang Samtidig med ansættelsen af Andreas Lohmann pågår arbejdet med Dagli’Brugsens fusion med Superbrugsen i Hvalsø. Efter Erhvervsstyrelsen havde lavet en fejl i behandlingen af ansøgningen, er den i øjeblikket i gang med at blive genbehandlet. - De er i proces, og hvis den bliver godtaget, skulle det gerne ske engang i det nye år, siger Stef Koch Mogensen, der håber på fusion med storebror i Hvalsø i foråret.

Kim Kanstrup, direktør i Hvalsø Brugsforening, siger i en pressemeddelelse om den mulige sammenlægning: - Den vigtigste forudsætning er, at kunderne i byen såvel som i oplandet gerne vil deres lokale butik, og det vil de gerne i Jystrup. Vores prognoser viser, at butikken sagtens kan drives rentabelt, og det kan på sigt betyde, at vi kan investere yderligere i Dagli’ Brugsen Jystrup til gavn for netop kunderne.