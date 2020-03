Direktør Morten Stefansen ved ikke, hvornår der igen bliver åbnet for kunder i Moviehouse i Ringsted. Foto: Thomas Olsen

Ny biograf er lukket i mindst to uger

Ringsted - 13. marts 2020

Moviehouse Ringsted åbnede 13. december sidste år, men her tre måneder efter lukket biografen i shoppingscentret Ringstedet igen.

Det er dog ikke for altid, men bare indtil den 27. marts ligesom alle andre indendørs kulturinstitutioner, der lukker i en midlertidig periode for at forhindre smittespredning af coronavirus.

- Vi har slettet programmet og givet folk deres penge tilbage, siger adm. direktør Morten Stefansen fra biografen, der endnu ikke har lagt programmet for perioden efter den forventede genåbning om 14 dage.

- Vi venter lige og ser, for det ændrer sig dag for dag, siger han og tilføjer:

- Og perioden på 14 dage kan sagtens blive forlænget.

Bløder penge

Coronavirus har også generelt inficeret virksomhederne og erhvervslivet, der time for time bløder penge.

Kulturinstitutionerne, der netop er afhængige af borgernes lyst til at samle sig om fælles oplevelser, har trange kår, når vi i den kommende tid skal "stå sammen ved at være alene", som er blevet mottoet for den verserende krise.

- Vi ved endnu ikke præcist, hvor mange penge, vi taber, men jeg kan godt love, at det er mange, siger Morten Stefansen, der selvfølgelig bakker op om regeringens opfordring.

- Jeg kan godt forstå regeringen, men i branchen og i vores biograf, så vi det komme allerede mandag. Her havde vores it-folk allerede sat et system op, så man kun kunne booke hvert andet sæde i salene, og brancheforeningen har generelt været gode til at holde os opdateret, siger han.

Selv mødt op

Selvom han har sendt sit personale hjem, er biografdirektøren selv mødt op på arbejde de sidste par dage.

- Lige nu er vi bare mig og en kollega på arbejde, hvor vi laver alle mulige forefaldende opgaver. Vigør status, ser på regnskaber, får sat på dymoer på tingene og ryddet op på lageret, siger han og slår fast:

- Jeg har det fint med at skulle af sted.

Selv ved han ikke, om Moviehouse gør brug af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet. Alt har indtil videre mestendels handlet om brandslukning.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu, men vi skal alle samles inden længe med ejeren (Michael Obel, red.). Nu har vi fået lukket biografen ned. Nu skal vi have lommeregneren frem.