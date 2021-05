Se billedserie Ægteparret Michael og Annette Rosenmark åbner deres bondegård op for besøgende hver søndag kl. 11-14. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Ny besøgsbondegård har meget mere end heste, grise, køer og får

Ringsted - 17. maj 2021 kl. 14:03 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Alpakaen stirrer på mig med sine venlige, nysgerrige øjne.

Det er som om, det lamalignende dyr i tavshed spørger: »og hvem er du så?«, hvilket den selvfølgelig er i sin gode ret til. Jeg er nemlig én af de allerførste gæster på den nyåbnede besøgsgård i Snekkerup lige nord for Vigersted.

Malingen er stadig våd, oversigtskort og skilte endnu ikke laminerede, men det skal nok komme, når besøgsbondegården atter åbner på søndag og de mange efterfølgende sommersøndage klokken 11-14.

- Ja, jeg måtte lige skynde mig at smække en låge op for kaninerne, og vi mangler stadig at male bagvæggen her hvid. Men ellers er meget på plads, siger Michael Rosenmark, idet vi går forbi kaninbjerget og de stirrende alpakaer, der trækker sig sky tilbage ved synet af den spørgelystne journalist.

- Bare rolig vi har også kælegrise, som elsker at blive dikket bag ørerne, siger ejeren, mens han guider rundt på den dyrerige bondegård.

»Vi er her hele tiden« Michael Rosenmark ejer og driver besøgsbondegården med hustruen Annette, der også har en privat pasningsordning fra stedet.

Her er hele baghaven mere eller mindre indtaget af dværggeder, kaniner, løbeænder, høns, katte og kælegrise, men også mere eksotiske dyr som kænguruer og de førnævnte alpakaer.

- Og børnene elsker dem alle, udbryder Anette Rosenmark fra gedefolden, mens ægteparrets eget barnebarn stavrer hjemmevant rundt mellem de brægende dværggeder.

Det er da bl.a. også fra pasningsordningen, at idéen om en egentlig besøgsbondegård stammer fra.

- Vi har efterhånden fået en del forespørgsler om, hvorfor vi ikke åbner en besøgsbondegård. Nu har vi så taget skridtet fuldt ud, og prøver det af, siger Michael Rosenmark og slår fast:

- Det handler jo bare om at lave nogle foldere og sætte et flag op. Vi og dyrene er her jo alligevel hele tiden i weekenderne.

Storbyboere på landet Selvom familien Rosenmark oprindeligt kommer fra København, har de altid haft dyr.

Som 19-årige åbnede Michael og Anette Rosenmark en dyrehandel sammen i Brønshøj, og den voksede senere langt ind i baghaven i familiens byhus.

- Vi har altid elsket at have dyr. Da vi boede i byen, var det hund, kat og høns, men vi havde også en drøm at udvide bestanden. Og her duer klovdyr altså ikke på bonede bygulve, siger Michael Rosenmark.

For ti år siden flyttede familien ud af byen. I første omgang på prøve.

- Når man er født og opvokset i København, og i øvrigt har boet der 50 år, kan man godt tro, at man ikke overlever vinteren på landet. Så vi lejede et hus til at begynde med for at prøve landlivet af, siger Michael Rosenmark.

Familien nåede dog ikke at bo i huset i mere end et år, før de fandt gården i Snekkerup for at blive på landet.

- Og her har vi boet i ti år nu. Vi er fortsat meget glade for at sådan nogle københavnersnuder som os, tog springet, siger Michael Rosenmark, der dog fortsat pendler til København for at passe sit job som chef for Fødevarestyrelsens rejsehold.

Babe og Betty Vi er nået til kælegrisene Betty og Babe. Bevæbnet med en humpel rugbrød vinder journalisten straks glæde hos de to små kælegrise, der løber os øffende i møde. Lige så bløde deres tryner er, lige så ru er strithårene på deres ryg.

- Ja, det er næsten som at kæle med en skobørste, konstaterer Michael Rosenmark med et smil.

Det er blandt andet Betty og Babes og resten af dyreflokkens fortjeneste, at besøgsbondegården bliver fulgt af mere end 100 følgere på Facebook.

Siden har ikke eksisteret særligt længe, men Michael Rosenmark har sørget for at fodre den jævnligt med nye opslag og fotos af dyrene.

Det er heller ikke eneste digitale tiltag. Også en QR-kode til skattejagt for børn trykt på pjecen for besøgsbondegården lyser op som en moderne formidlingsform.

På sigt er planen også at åbne udskænkning på stedet, for som Michael Rosenmark slutter:

- Vi håber, vi har gjort noget ud af det, så man udover dyrene får en oplevelse med sig. Besøg familiens hjemmeside her.