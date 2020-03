Se billedserie 48-årige Anabell Bruun flyttede fra Kalundborg til Ørslev i december og med sig har hun taget sin klinik for alternativ behandling, Himmeldrys, der tilbyder alt fra massage og kranio sakral terapi til healing og clairvoyance. Oplever man paranormal aktivitet i sit hjem, kan Anabell Bruun også hjælpe. Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: Ny alternativ behandler vil rense hjemsøgte huse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny alternativ behandler vil rense hjemsøgte huse

Hos Himmeldrys lidt uden for Ørslev tilbyder alternativ behandler Anabell Bruun alt fra massage og kranio sakral terapi til uddrivelse af genfærd og ånder i hjemmet.

Ringsted - 05. marts 2020 kl. 14:20 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Husrens. Det har intet med hverken støvsugere, swiffere eller Ajax universalrengøring at gøre. Nej, alternativ behandler Anabell Bruun fra Kalundborg, der netop har åbnet en klinik i sit hjem lidt uden for Ørslev, tilbyder en anden form for rensning af hjemmet. Hvis lyset i stuen på uforklarligt vis tænder og slukker, eller hvis potter og pander skramler og ryger på gulvet, kan det være tegn på ubudne gæster i huset, siger Anabell Bruun.

- Det kan være afdøde, der ikke har opdaget, at de skal herfra, siger den 48-årige alternative behandler, da avisen besøger hendes nye klinik.

Spøgelser. Ånder. Genfærd. Kært barn har mange navne. Selv har Anabell Bruun oplevet at bo i et hjemsøgt hus i Borup, men ved hjælp af en gruppe venner fra det spirituelle miljø lykkedes det at komme af med de forstyrrende ånder. Bestiller man en husrens hos Himmeldrys foregår det hverken med støvsuger på ryggen som i Ghostbusters eller med grønt nattekamera som i Spøgelsesjægere på Kanal 5, forsikrer hun.

- Jeg åbner for en kontaktkanal til den eller de afdøde og hjælper med at guide dem videre til den anden side. I den proces er det afgørende ikke at være bange. Nogle gange kan det godt kræve flere mennesker at udføre en husrens, som det gjorde i Borup, siger Anabell Bruun.

Massage og healing Anabell Bruun flyttede i december fra Kalundborg til Ringsted Kommune for at bo sammen med sin kæreste. Flytningen markerede samtidig en satsning på Himmeldrys på fuld tid.

I Kalundborg arbejdede Anabell Bruun som handicaphjælper ved siden af det spirituelle hverv.

- Jeg vil gerne kunne leve af Himmeldrys, og det kræver, at jeg fokuserer 100 procent på det, siger Anabell Bruun, der tilføjer, at hun er kommet godt fra start i Ringsted.

Udover husrens tilbyder Anabell Bruun en lang række behandlinger - fra massage og kranio sakral terapi til clairvoyance og healing.

De mest populære behandlinger er massagen og »Anabells Teknikker«, som er en blanding af forskellige behandlinger.

- Jeg laver altid en individuel vurdering af mine kunder og deres behov, og som oftest vil det være fordelagtigt at få flere teknikker i spil, siger Anabell Bruun.

Hun har store planer for Himmeldrys. Parrets garage skal efter planen indrettes til at holde kurser i alternativ behandling og i haven skal stå en tipi til guidede fællesmeditationer.

Derudover sigter Anabell Bruun efter at etablere en infrarød sauna og tilbyde lysterapi.